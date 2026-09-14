Ναταλία Γερμανού: “Δε θα γυρίσει πίσω ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμ…το”

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση αντέδρασε η Ναταλία Γερμανού στη νέα δικαστική εξέλιξη γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον δημοφιλή καλλιτέχνη, η παρουσιάστρια θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατό του.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού σε Instagram Story της:

«Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω.. Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο».