Ναταλία Γερμανού: Ακόμα λαμβάνω σχόλια που λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στις Rainbow Mermaids για τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, τη βαριά «σκιά» του ονόματος που κουβαλά και τα σχόλια που εξακολουθεί να δέχεται μέχρι σήμερα.

«Η πρώτη μου εκπομπή στην τηλεόραση ήταν το Club Sandwich στον ΑΝΤ1, στην εποχή των «Δαιμόνων». Το απίστευτο ήταν πως είχα σκηνοθέτη τον Μεγακλή Βιντιάδη και παραγωγό την Άννα Πρετεντέρη, ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί με τον πατέρα μου στο “Αλάτι και Πιπέρι”. Θυμάμαι ότι στην πρώτη μου εκπομπή έγινε σιωπή στο control, γιατί λέγανε “τώρα κάναμε τον μπαμπά της, τώρα κάνουμε εκείνη”. Μετά ήρθε το Mega Star, εννέα χρόνια. Ήταν μια εποχή που πραγματικά αγαπούσα αυτό που έκανα», είπε η Ναταλία Γερμανού.

Για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, η δημοφιλής παρουσιάστρια αποκάλυψε: «Ακόμα και σήμερα, το 2025, λαμβάνω σχόλια στα social media του τύπου “είσαι η ντροπή του πατέρα σου» ή «αν δεν είχες τον πατέρα σου θα πουλούσες τυρί φέτα σε σούπερ μάρκετ”. Το ακούω πολύ συχνά. Αλλά αυτά δεν με πονάνε. Είμαι περήφανη για τον πατέρα μου και ξέρω ότι ποτέ δεν ήμουν η ντροπή του. Δεν με αγγίζει αυτή η κακία, γιατί δεν μπορεί να μειώσει ούτε εμένα ούτε την πορεία μου».

Ποια είναι η σχέση της με τα media και τη στιχουργική τώρα; «Νιώθω ότι ανήκω στην τηλεόραση. Αγαπώ πολύ και το ραδιόφωνο και νιώθω πραγματική αγαλλίαση όταν γράφω στίχους. Με έναν τρόπο, όλα αυτά συνδέονται: το ραδιόφωνο παίζει τραγούδια, τα τραγούδια έχουν στίχους, εγώ γράφω στίχους· στην τηλεόραση μιλάς στην κάμερα και στην ουσία μιλάς στον άνθρωπο που σε βλέπει. Απευθύνεσαι. Και αυτός ο άνθρωπος, το ίδιο βράδυ, μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο, να ακούσει ένα τραγούδι και να πει “πω ρε, αυτό το τραγούδι”, απάντησε η Ναταλία Γερμανού.