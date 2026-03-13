Ναταλία Γερμανού: Ακόμα έχω το άγχος αν θα είμαι αντάξια του πατέρα μου

Στην παρουσίαση του συνόλου του έργου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Φρέντυ Γερμανού, από τις εκδόσεις Διόπτρα, βρέθηκε η Ναταλία Γερμανού το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

«Είναι πολύ συγκινητική αυτή η βραδιά για μένα και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη Διόπτρα που κυκλοφορεί ξανά αυτά τα βιβλία του μπαμπά μου. Εμένα δεν μου λείπει σαν συγγραφέας και σαν δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε ειλικρίνεια, με δίδαξε αμεσότητα και καλοσύνη στη δουλειά και νομίζω ότι μου κληροδότησε το χιούμορ και τον γλυκό τρόπο των συνεντεύξεων» είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Όταν στη συνέχεια η παρουσιάστρια ρωτήθηκε αν το επώνυμο «Γερμανός» της άνοιξε πόρτες στην αρχή της καριέρας της, η παρουσιάστρια απάντησε: «Φυσικά. Θα ήταν τεράστιο ψέμα να πω ότι δεν άνοιξε. Οι πόρτες ανοίγουν όταν έχεις ένα επίθετο-βύσμα, αλλά πόσο καιρό; Τριάντα χρόνια δεν θα κρατούσε πιστεύω. Ακόμα το έχω το άγχος αν θα είμαι αντάξιά του. Και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα νιώσω αντάξιά του. Ποτέ όμως».

Όσον αφορά τους συνεργάτες που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από το πλευρό της, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Δεν ξέρω αν η Γερμανού είναι σχολείο. Πάντως όποιος περνάει από μένα έχει σίγουρα καλή τύχη αργότερα και σίγουρα περνάει καλά».

Τέλος, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για πιθανές αλλαγές στο πάνελ της εκπομπής της, η παρουσιάστρια απάντησε: «Τα βλέπω, και από τη στιγμή που δεν ισχύουν και δεν ευσταθούν αυτές οι φήμες, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χαμογελάσω».