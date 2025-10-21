Ναταλία Δραγούμη: Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση

Η Ναταλία Δραγούμη άνοιξε την καρδιά της και προχώρησε σε αποκαλύψεις το πρωί της Τρίτης (21/10) στο Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την ψυχανάλυση που έκανε από πολύ μικρή ηλικία και τη βοήθεια που είχε τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της.

«Πολλές φορές νιώθω ότι δεν λειτουργώ ως ενήλικας, σε δικές μου προσωπικές στιγμές. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να σκοτεινιάζουμε. Έχω κάνει γύρω στα 9-10 χρόνια ψυχανάλυση, πριν από τα παιδιά. Είδα τη μητέρα μου να σώζεται από την ψυχανάλυση. Την έβλεπα πόσο υγιής ψυχικά έγινε και πώς ξεπέρασε τα θέματά της. Είχε διάφορα δικά της θέματα», είπε αρχικά η Ναταλία Δραγούμη.

Και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι η ψυχανάλυση της ταίριαξε πάρα πολύ και είναι ένα παράδειγμα που έχω από παιδάκι. Ο θείος μου, αδερφός της μητέρας μου ήταν ψυχαναλυτής στο Μόναχο και τους βρίσκαμε από εκείνον. Και ο πατέρας μου πέρασε από ψυχανάλυση. Μου το έλεγε η μητέρα μου από μικρή αν ήθελα να δω κάποιον ειδικό. Δεν υπήρχε κανένα ταμπού».

Στη συνέχεια, η Ναταλία Δραγούμη είπε για την ψυχανάλυση: «Αυτό που σου κάνει είναι να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που νιώθεις και σου συμβαίνουν. Με έχει βοηθήσει γιατί έχω πάρα πολύ γνώση των πραγμάτων, των εσωτερικών υποθέσεων. Δεν μπορώ να σου πω ότι πάντα συμβαίνει».