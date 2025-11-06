Ν. Καρβέλας: Το πρώτο πράγμα που θα έκανε αν ήταν πρωθυπουργός – Γιατί απαγόρεψε στα παιδιά του να τον αποκαλούν “μπαμπά”

Ο Νίκος Καρβέλας συζήτησε για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Όταν η συζήτηση πήγε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανε αν γινόταν πρωθυπουργός. Ο μουσικοσυνθέτης ανέφερε: «Τη γυναίκα τη βιάζει ένας άντρας και πρέπει μετά να το αποδείξει. Έχω πει ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανα αν γινόμουν, υποθετικά, πρωθυπουργός, θα έδινα παραγγελιά σε αυτούς που ασχολούνται με την τεχνολογία να φτιάξουν ένα τσιπ ή ένα βραχιολάκι, το οποίο θα το φοράει κάθε άνθρωπος και θα καταγράφει κάθε κίνηση. Για πειστήριο εάν χρειαστεί. Μετά μπορείς να το σβήσεις αν θέλεις και την επόμενη ημέρα πάλι θα καταγράφεται το 24ωρο σου. Έτσι θα μπορείς να αποδείξεις τι συνέβη για κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Συνεπώς, δεν θα τολμάει κανένας άντρας να πειράξει μια γυναίκα διότι θα υπάρχει το πειστήριο, το οποίο δεν θα μπορεί να στο βγάλει από το χέρι, και θα αποδεικνύει ότι την βίασε».

Ο Νίκος Καρβέλας επίσης ανέφερε ότι οι λέξεις «πατέρας» και «μητέρα» είναι ύβρις και πως εκείνος έχει ζητήσει από τα παιδιά του να τον αποκαλούν «Νίκο». Τόνισε ότι οι γονείς αποτελούν πληγή για τα παιδιά και μάλιστα έπαιξε live το τραγούδι που έγραψε πριν από τρία χρόνια για το θέμα αυτό.

«Θα έπρεπε όλοι να έχουμε μία σοβαρή απόσταση από τους γονείς μας, διότι χωρίς να το θέλουν μάς έχουν πειράξει πολύ. Γεννάμε παιδιά για να έχουμε κάτι για να ασχοληθούμε και να ανεβεί το εγώ μας ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Αν ήμουν γυναίκα δεν είχα κάνει ποτέ παιδί, γιατί δεν θα με ενδιέφερε. Έχω τόσα πολλά για να διασκεδάζω τη θλίψη μου και την ανία μου, που δεν χωράει όχι μόνο παιδί, αλλά ούτε σκυλί», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω πει στα παιδιά μου να με λένε “Νίκο” και ποτέ “μπαμπά”, γιατί οι λέξεις “πατέρας” και “μητέρα” αποτελούν ύβρη. Ο τίτλος “μητέρα” είναι φοβιστικός, αλαζονικός και εξουσίας, ο οποίος αποβλακώνει, εκφοβίζει και μηδενίζει τον άνθρωπο από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα έπρεπε οι μητέρες και οι πατέρες να τους αποκαλούν τα παιδιά τους με τα ονόματά τους».