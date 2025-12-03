Μυρτώ Αλικάκη: Τα παιδιά μου πρέπει να φύγουν σύντομα από το σπίτι γιατί όσο ζεις στο πατρικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως

Τη Μυρτώ Αλικάκη φιλοξένησαν την Τετάρτη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, η οποία προβάλλεται από την ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα με τους δύο γιους της.

Ειδικότερα, η Μυρτώ Αλικάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “γενικά δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου, καθόλου. Από την άλλη, για να πω την αλήθεια, έχουν και στον Πέτρο (σ.σ. Λαγούτη) τρομερή αδυναμία. Θέλω να πω πως, επειδή είναι το ανδρικό πρότυπο και ο μπαμπάς τους, υπήρξαν κάποια μικροπράγματα που ήθελαν να τα συζητήσουν μαζί τους”.

“Επειδή και εκείνος, όμως, είναι ένας πολύ ωραίος και σωστός… πυροσβέστης, δηλαδή ξέρει να ακούει και να τακτοποιεί τα πράγματα, πραγματικά θεωρώ πως έχουν όλα κυλήσει πολύ ομαλά με τα παιδιά. Εγώ δεν έχω ταλαιπωρηθεί με τα παιδιά. Δηλαδή πέρα από τα φυσιολογικά νεύρα της εφηβείας και τα “κλείνομαι στο δωμάτιο μου” και τα λοιπά, όλα ήταν σε πολύ λογικά πλαίσια. Ακόμα και όταν οι διάφορες φίλες μου λένε… “χιούμορ”, τους απαντάω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος”.

“Προφανώς έχουν τη ζωή τους, είναι 23 και 20 χρονών, ζουν όμως ακόμα στο σπίτι. Πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα, να πω την αλήθεια, γιατί όσο ζεις στο πατρικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως. Σίγουρα έχουν ενηλικιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, γιατί και γω είμαι από τη φύση μου της παρότρυνσης, αλλά πρακτικά είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά ” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μυρτώ Αλικάκη στη νέα της συνέντευξη στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.