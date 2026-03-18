Μυρτώ Αλικάκη: Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα

Στα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας σύντροφος για να τον ερωτευτεί αναφέρθηκε η Μυρτώ Αλικάκη, σχολιάζοντας ότι εστιάζει και σε πιο σκοτεινά σημεία του χαρακτήρα.

Το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο έρωτας είναι μια βαθιά θεραπευτική αλλά και εν μέρει καταστροφική διαδικασία. Τόνισε ακόμη, ότι δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αυτή τη «μαύρη τρύπα» που δημιουργεί την έλξη, ωστόσο σχολίασε πως αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί τελικά να οδηγήσει σε φωτεινές στιγμές.

Όπως είπε η Μυρτώ Αλικάκη: «Πιστεύω ότι ο έρωτας σίγουρα μέχρι ένα σημείο έχει και καταστροφή, γιατί είναι μία θεραπευτική διαδικασία τελικά. Έχω την εντύπωση ότι ερωτευόμαστε με το σκοτεινό μας κομμάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει ή αυτό που αναζητούμε έτσι για να το γιατρέψουμε. Δεν μπορώ να ερωτευτώ κάποιον αν δεν έχει αυτή τη μαύρη τρύπα που με κάνει να τον ερωτεύομαι. Πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή μπορεί τελικά να οδηγηθεί στο φως. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται».