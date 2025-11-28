Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη ανακοίνωσε η οικογένειά του

Τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια και την αφασία συνεχίζει να δίνει ο Μπρους Γουίλις. Ο 70χρονος χολιγουντιανός σταρ, που επί δεκαετίες είχε συνδέσει το όνομά του με τη δράση και την αδρεναλίνη μέσα από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε, περνά από το 2022 έναν πραγματικό Γολγοθά, με την οικογένειά του να έχει αναλάβει πλήρως την επιμέλειά του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Έμμα Χέμινγκ στο «People» δήλωσε: «Οι γιορτές είναι χαρούμενες, απλώς είναι διαφορετικές. Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και μας αρέσει να τα γιορτάζουμε μαζί του. Απλώς πλέον είναι διαφορετικά, οπότε προσαρμοστήκαμε σε αυτό».

Η σύζυγος του ηθοποιού έχει μιλήσει για την πορεία της υγείας του σε συνεντεύξεις της, στα social media και μέσα από το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι ο Γουίλις ζει σε διαφορετικό σπίτι από αυτό όπου μένει εκείνη με τις κόρες τους.

Μάλιστα, σε ένα σημείο του βιβλίου της, η ίδια σημειώνει πως επιθυμία της οικογένειας είναι, μετά τον θάνατό του, ο εγκέφαλος του Μπρους Γουίλις θα δοθεί στην Επιστήμη.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βάζουμε το “Die Hard”, επειδή είναι χριστουγεννιάτικη ταινία» και πρόσθεσε «πρέπει να μάθεις και να προσαρμόζεσαι και να δημιουργείς νέες αναμνήσεις, φέρνοντας παράλληλα και τις ίδιες παραδόσεις που είχες πριν. Η ζωή συνεχίζεται. Απλώς συνεχίζεται. Η άνοια είναι δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμη και χαρά μέσα σε αυτήν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην παρουσιάζουμε μόνο μια αρνητική εικόνα γύρω από την άνοια. Ακόμη γελάμε. Υπάρχει ακόμη χαρά. Απλώς είναι διαφορετική», είχε τονίσει σε πρόσφατο συνέδριο υγείας η Έμμα Χέμινγκ.