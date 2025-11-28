MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην Επιστήμη ανακοίνωσε η οικογένειά του

|
THESTIVAL TEAM

Τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια και την αφασία συνεχίζει να δίνει ο Μπρους Γουίλις. Ο 70χρονος χολιγουντιανός σταρ, που επί δεκαετίες είχε συνδέσει το όνομά του με τη δράση και την αδρεναλίνη μέσα από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε, περνά από το 2022 έναν πραγματικό Γολγοθά, με την οικογένειά του να έχει αναλάβει πλήρως την επιμέλειά του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Έμμα Χέμινγκ στο «People» δήλωσε: «Οι γιορτές είναι χαρούμενες, απλώς είναι διαφορετικές. Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και μας αρέσει να τα γιορτάζουμε μαζί του. Απλώς πλέον είναι διαφορετικά, οπότε προσαρμοστήκαμε σε αυτό».

Η σύζυγος του ηθοποιού έχει μιλήσει για την πορεία της υγείας του σε συνεντεύξεις της, στα social media και μέσα από το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι ο Γουίλις ζει σε διαφορετικό σπίτι από αυτό όπου μένει εκείνη με τις κόρες τους.

Μάλιστα, σε ένα σημείο του βιβλίου της, η ίδια σημειώνει πως επιθυμία της οικογένειας είναι, μετά τον θάνατό του, ο εγκέφαλος του Μπρους Γουίλις θα δοθεί στην Επιστήμη.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βάζουμε το “Die Hard”, επειδή είναι χριστουγεννιάτικη ταινία» και πρόσθεσε «πρέπει να μάθεις και να προσαρμόζεσαι και να δημιουργείς νέες αναμνήσεις, φέρνοντας παράλληλα και τις ίδιες παραδόσεις που είχες πριν. Η ζωή συνεχίζεται. Απλώς συνεχίζεται. Η άνοια είναι δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμη και χαρά μέσα σε αυτήν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην παρουσιάζουμε μόνο μια αρνητική εικόνα γύρω από την άνοια. Ακόμη γελάμε. Υπάρχει ακόμη χαρά. Απλώς είναι διαφορετική», είχε τονίσει σε πρόσφατο συνέδριο υγείας η Έμμα Χέμινγκ.

Bruce Willis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας με αιφνιδίασε όταν μου πρότεινε την ηγεσία, δεν έπρεπε να παραιτηθεί

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Viral βίντεο με εκατ. views: Παριζιάνοι χορεύουν στη μέση του δρόμου το “All I want for Christmas is you” ενώ χιονίζει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτή τη μυζήθρα – Απορύρεται από τα ράφια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Δείτε φωτο