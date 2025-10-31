Μπιμπίλας κατά Λιάγκα: Τι προσβολή είναι αυτή; Αν είναι τούβλα απελέκητα, τι να πω εγώ;

Ξέσπασε ο Σπύρος Μπιμπίλας εναντίον του Γιώργου Λιάγκα, αντιδρώντας στον χαρακτηρισμό “κολαούζος της Ζωής Κωνσταντοπούλου”, που του απέδωσε πρόσφατα ο παρουσιαστής.

«Υπάρχουν παρουσιαστές που κατηγορούν κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος. Πρόσφατα μου μεταφέρθηκε ότι ο κύριος Λιάγκας με είπε “κολαούζο” της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι προσβολή είναι αυτή; Είμαι βουλευτής ενός κόμματος και πολλές φορές λέω “μπράβο” στην κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτά που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κολαούζος», απαντά ο Σπύρος Μπιμπίλας και προσθέτει:

«Ο κύριος Λιάγκας ας προσέχει τι λέει. Εγώ στην εκπομπή του πήγα άπειρες φορές. Με προσέβαλε με το να μην είμαι στην πρώτη εκπομπή, όπως με είχαν κλείσει επί 2μιση μήνες. Και τώρα ακούω ότι είμαι και κολαούζος! Ξέρετε ότι είναι βρισιά;».

Όταν ρωτήθηκε για το εάν συγχωρεί τέτοιες καταστάσεις, ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθαρίζει: «Εγώ του στέλνω αγάπη αλλά πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ συγχωρώ όταν ζητήσουν κάποιοι άνθρωποι ειλικρινή συγγνώμη. Αν είναι τούβλα απελέκητα, τι να πω εγώ;».