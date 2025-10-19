MENOY

Μπιγιονσέ: Με μαντίλα τύπου χιτζάμπ στο Κατάρ – Viral οι φωτογραφίες με άρωμα Ανατολής

THESTIVAL TEAM

Η Μπιγιονσέ, εμφανίστηκε στο Κατάρ πιο… σεμνή από ποτέ, ακολουθώντας πιστά τους τοπικούς κανόνες.

Η 44χρονη τραγουδίστρια, που έκανε βόλτα για ψώνια στο κατάστημα YSL, συνοδευόμενη από την προσωπική της ομάδα, ενώ στο ταξίδι μαζί της ήταν και ο Jay-Z.

Αν και δεν έγινε γνωστό αν προχώρησε τελικά σε κάποια αγορά, η παρουσία της προκάλεσε συζητήσεις αφού επέλεξε να φορέσει μια παραδοσιακή σκούρα μαντίλα, πιθανότατα χιτζάμπ ή khimar.

Η αλλαγή την έκανε σχεδόν αγνώριστη, ενώ φυσικά έδειξε σεβασμό στους νόμους και τα ήθη της χώρας. Το Κατάρ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Αραβικής Χερσονήσου, εφαρμόζει νομικό σύστημα βασισμένο στη Σαρία, τον ισλαμικό νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες καλούνται να καλύπτουν τα μαλλιά τους δημοσίως ως ένδειξη σεμνότητας και ευπρέπειας.

Τα πιο διαδεδομένα καλύμματα είναι τα Hijab, Dupatta, Chador, Khimar, Jilbab και Burqa. Ανάμεσα σε αυτά, επέλεξε και η σταρ.

Δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα:

Beyonce



