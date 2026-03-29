Μπέττυ Μαγγίρα: Το σπαρακτικό “αντίο” στην Μαρινέλλα – “Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου”

Σπαράζει το «αντίο» της Μπέττυς Μαγγίρα στην Μαρινέλλα, η οποία έφυγε χθες Σάββατο 28 Μαρτίου από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών.

Η γνωστή παρουσιάστρια και performer είχε συνεργαστεί με την σπουδαία τραγουδίστρια στις τελευταίες εμφανίσεις της στο Nox και παράλληλα διατηρούσε στενή σχέση μαζί της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαριθμώντας τα δεκάδες πράγματα που τόλμησε να κάνει στη ζωή και στην καριέρα της η Μαρινέλλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«ΤΟΛΜΩ. Το κατά Μαρινέλα.

Τόλμησες… να ανέβεις στην σκηνή να τραγουδήσεις ενώ ήσουν θεατρίνα για να καλύψεις το κενό

Τόλμησες να κάτσεις δίπλα σε έναν μύθο και να κάνεις τα καλύτερα σεκόντα που έμειναν στην ιστορία

Τόλμησες να τον χωρίσεις και να βρεις όλες τις πόρτες κλειστές

Τόλμησες πρώτη να σηκωθείς από την καρέκλα και να σταθείς μόνη σου στην σκηνή

Τόλμησες να βάλεις πρώτη παντελόνι στην πίστα για να μην σου ματώνουν τα πόδια από τα σπασμένα πιάτα

Τόλμησες να «γίνεις» θεατραλε στα μπουζούκια

Τόλμησες να φύγεις από τα μπουζούκια και να πας σε υπόγεια ντίσκο και να σπάσεις κάθε κατεστημένο

Τόλμησες να αρχίζεις το πρόγραμμα σου νωρίτερα από τα δεδομένα κι ας σε θεωρούσανε τρελή

Τόλμησες να «δίνεις» τα τραπέζια σπουδαίων όταν αργούσαν να έρθουν στο πρόγραμμα σου

Τόλμησες να κάνεις παιδί εκτός γάμου σε μια εποχή που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη

Τόλμησες να παντρευτείς έναν άλλο μύθο έχοντας ήδη ενα παιδί.

Τόλμησες να πας πρώτη στην Eurovision

Τόλμησες να ξανά χωρίσεις και να πορευτείς μόνη σου με ένα παιδί…

Όλα τα τόλμησες… πάνω και κάτω από την πίστα. Τις έσπασες τις αλυσίδες! Είσαι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα! Μοναδική σε όλα της. Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου στην τελευταία σου συνεργασία… Για το οτι με πίστεψες, με επέλεξες και με στήριξες. Σε ευχαριστώ για ΟΛΑ. Δεν θα σε ξεχάσω ΠΟΤΕ! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συζητήσεις μας, τα γέλια μας ως το πρωί στο καμαρίνι με την Όλγα και την Μαρία. Το δικό μας καρέ… Είσαι η Μαρινέλα Μου, η Μαρινέλα όλων… και πάντα θα κυλάς στις φλέβες μας. Σε αγαπώ. Πότε δεν θα σε ξεχάσω. Κανείς μας… Αντίο» έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα.