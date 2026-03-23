MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μπάμπης Λαζαρίδης: “Όλοι ξέρουμε ποιος ήταν” – Ξεσπά η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου του παιδιού

|
THESTIVAL TEAM

Η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου παιδιού του Μπάμπη Λαζαρίδη «έσπασε» τη σιωπή της για πρώτη φορά στο Πρωινό, μετά τα όσα έχουν συμβεί από την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη κι έπειτα.

«Όλοι ξέρουμε ποιος και τι ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Όμως δεν θεωρώ σωστό μετά από 17 χρόνια να βγαίνουν και να μιλάνε για εκείνον, ενώ είναι νεκρός και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αγγελική Ηλιάδη. Είμαι κατά της κακοποίησης.

Ενοχλεί το παιδί μου και εμένα, όταν δεν γίνεται ποτέ αναφορά στο πρώτο παιδί του Μπάμπη. Ο Μπάμπης είχε τρία παιδιά, μαζί με το δικό μου. Για εμένα, όλο αυτό το θέμα έχει τελειώσει», δήλωσε στο Πρωινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

