Μπάμπης Λαζαρίδης: “Όλοι ξέρουμε ποιος ήταν” – Ξεσπά η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου του παιδιού

Η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου παιδιού του Μπάμπη Λαζαρίδη «έσπασε» τη σιωπή της για πρώτη φορά στο Πρωινό, μετά τα όσα έχουν συμβεί από την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη κι έπειτα.

«Όλοι ξέρουμε ποιος και τι ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Όμως δεν θεωρώ σωστό μετά από 17 χρόνια να βγαίνουν και να μιλάνε για εκείνον, ενώ είναι νεκρός και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αγγελική Ηλιάδη. Είμαι κατά της κακοποίησης.

Ενοχλεί το παιδί μου και εμένα, όταν δεν γίνεται ποτέ αναφορά στο πρώτο παιδί του Μπάμπη. Ο Μπάμπης είχε τρία παιδιά, μαζί με το δικό μου. Για εμένα, όλο αυτό το θέμα έχει τελειώσει», δήλωσε στο Πρωινό.