Μπάμπης Λαζαρίδης: Από 3 χρόνων είμαι χωρίς πατέρα, λέει ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη

Το κενό που άφησε η δολοφονία του πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη περιέγραψε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδης, τονίζοντας ότι από την ηλικία των τριών ετών μεγάλωσε με τη μητέρα του, εκφράζοντας ότι του έλειψε η πατρική φιγούρα.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη στενή σχέση που διατηρεί με τη μητέρα του, καθώς και για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 στη Βούλα.

Εξηγώντας την απουσία του πατρικού προτύπου από το σπίτι του, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε ότι η Αγγελική Ηλιάδη και άλλα πρόσωπα της οικογένειάς του, στάθηκαν στο πλευρό του: «Από 3 χρόνων είμαι χωρίς πατέρα. Μικρά, ασήμαντα πράγματα μπορεί να με έκαναν να νιώσω ότι μου λείπει. Δεν μου έμαθε ποτέ ο πατέρας μου να δένω τη γραβάτα ή να ξυρίζομαι. Τα έμαθα μόνος μου. Όμως ελάχιστη σημασία έχουν αυτά. Η μητέρα μου, ο θείος μου, η γιαγιά και ο παππούς μου, όπως είπα, ήταν πάρα πολύ κοντά μου. Και οι τέσσερις γέμισαν το κενό και με μεγάλωσαν πολύ σωστά. Δεν έχω κανένα παράπονο».

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι φέρει το όνομα του πατέρα του, δήλωσε: «Νομίζω ότι το ήθελαν και οι δύο γονείς μου». Όσο για το πότε πληροφορήθηκε για τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε: «Καλώς ή κακώς, όλα υπάρχουν στο Internet. Αρχικά, από περιέργεια κυρίως, έψαξα και έμαθα μόνος μου αρκετά πράγματα. Όταν ενηλικιώθηκα τα έμαθα όλα. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα».

