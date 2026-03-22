“Μου λείπει αφάνταστα”: Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα 40 ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της

Τον κενό που έχει αφήσει η απουσία του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα περιέγραψε η Λένα Παπαληγούρα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Μαρτίου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές που είχε ζήσει με τον εκλιπόντα πατέρα της. Η Λένα Παπαληγούρα μοιράστηκε τη θλίψη της, εξηγώντας πόσο της λείπει ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας ότι της δίνουν δύναμη.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «40 ημέρες. Λείπει. Και μου λείπει αφάνταστα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».