Moments – Λύγισε η Μαρία Μπεκατώρου για την πιο δύσκολη απουσία: “Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό”

Καλεσμένη της Ζέτας Μακρυπούλια βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου, το βράδυ του Σαββάτου, στο δεύτερο επεισόδιο για την εκπομπή Moments το οποίο και ήρθε μέσω του ΑΝΤ1 στις οθόνες μας.

Κατά τη διάρκεια της αναδρομής στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής της, ωστόσο, η αγαπημένη παρουσιάστρια έμελλε να φορτιστεί ιδιαίτερα όταν μίλησε για τον αείμνηστο πατέρα της.

Ειδικότερα, με μάτια δακρυσμένα από τη συγκίνηση, η Μαρία Μπεκατώρου εξομολογήθηκε αρχικά πως “έφυγε από τη ζωή το 2013. Άκου να δεις, το ότι μου λείπει πολύ δεν θα τελειώσει ποτέ και όσοι, ας πούμε, νιώθουν το ίδιο συναίσθημα με μένα μπορούν να το πουν αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Απλά μένει κάτι ωραίο, βαθύ μέσα”.

“Έχει μένει η αγάπη του, η τόσο βαθιά και ειλικρινής για μένα. Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία. Περάσαμε και εμείς τα κύματα μας, για παράδειγμα στην εφηβεία που αναρωτιόμουν “μ’ αγαπάει τόσο πολύ ή δεν μ’ αγαπάει;”. Ήταν αφοσιωμένος, με αγαπούσε, του άρεσε να με βλέπει να προοδεύω, δεν ήθελε να με δει καλλιτέχνη”.

“Χάρηκα που πριν πεθάνει πριν φύγει από τη ζωή, με είδε επιτυχημένη. Ήταν πολύ περήφανος για μένα και για τον δρόμο που μου έδειξε γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έκανα τα βήματα σωστά και αξιοπρεπώς. Ό,τι μεγαλώνουμε είμαστε, αυτό είναι και το μότο μου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο για το Moments του ΑΝΤ1.