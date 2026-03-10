Modern Cinderella σε Λιάγκα: Το κοινό μας είναι ότι μας μισεί πολύς κόσμος αλλά έχουμε το θρόνο μας

Καλεσμένη της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ήταν σήμερα η γνωστή influencer Modern Cinderella.

Κατά την παρουσίασή της στο κοινό, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Είναι νέα, είναι ωραία και κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλώς ήρθες! Είσαι και όμορφη πολύ από κοντά, δεν σε είχα δει ποτέ. Τι κάνεις; Ή έχουμε συναντηθεί και δεν σε έχω προσέξει. Μη με παρεξηγείς».



Η ίδια απάντησε με χιούμορ: «Καλά θα με δεις έξω και δε θα με προσέξεις; Πρώτη φορά μου το λέει αυτό άνδρας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας: «Δεν έχω παντρευτεί, έχω ένα αγοράκι 4 ετών, ο Βασίλης. Ήταν πολύ δύσκολα όλα μέχρι ο μικρός να φτάσει 2 ετών. Ήταν συνειδητή η απόφαση να γίνω μαμά σε ηλικία 20 ετών. Αλλιώς το έχεις στο μυαλό σου στην αρχή, κι αλλιώς είναι στην πράξη. Εγώ γεννήθηκα για τα δύσκολα. Τώρα ο μπαμπάς του παιδιού είναι με το παιδί. Είναι όλα καλά μεταξύ μας. Για να παντρευτώ ή για να πω ότι θα κάνω και άλλο παιδί, θα πρέπει να βρω κάποιον που να είναι ο τέλειος για εμένα γιατί ήδη έκανα ένα παιδί και είδα ότι δε βγήκε η σχέση. Βεβαία μπορεί να τον έχω βρει ήδη… Είμαι σε σχέση. Είναι τέλειος στα μάτια μου. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι είναι ακομπλεξάριστος».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για το πώς σκέφτηκε να τον επιλέξει ως πιθανό συμπαρουσιαστή, με την ίδια να σχολιάζει: «Το κοινό μας χαρακτηριστικό είναι ότι μας μισεί πολύς κόσμος. Και συνέχεια μας γράφουν έτσι πολλές κακίες και αρνητικά πράγματα, αλλά έχουμε τον θρόνο μας».