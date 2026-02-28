Modern Cinderella: Έχω άγχος μήπως κάποιος με πλησιάζει για τα χρήματα μου, προσέχω όμως

Με αφορμή τη σύμπραξη με τον Τρύφωνα Σαμαρά στα backstage του νέου J2US, η Modern Cinderella έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η νεαρή influencer αναφέρθηκε στο υψηλότατο εισόδημα που κατόρθωσε να έχει το περασμένο έτος αλλά και την διάθεση να επενδύσει σύντομα τα χρήματα της.

Σε πρόσφατη συνέντευξη σου στον Fipster αποκάλυψες ότι τα ακαθάριστα έσοδα σου για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ. Έχεις άγχος όταν γνωρίζεις κάποιον μήπως σε πλησιάζει για τα χρήματα σου;

Ναι, έχω άγχος. Προσέχω όμως.

Πως έχεις καταφέρει να εξασφαλίσεις τόσο υψηλό εισόδημα;

Στην πρώτη μου δουλειά, που έβγαλα 1.000 ευρώ, είπα στον εαυτό μου ότι θα προσπαθήσω να γίνω η καλύτερη. Είτε είσαι σερβιτόρος είτε ταξιτζής, πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Να πας στο τέρμα και η δουλειά θα σε ανταμείψει. Όλες μου οι συνεργασίες είναι σταθερές, η μία έφερε την άλλη.

Για παράδειγμα, συμπληρώνω τέσσερα χρόνια συνεργασίας με την Bacardi, που έχει το Bacardi, την Grey Goose, και κάθε χρόνο με ανανεώνουν. Ασφαλώς ξεκινώντας δεν περίμενα αυτή την αποδοχή.

Έχεις επενδύσει τα χρήματα σου;

Ναι, έχω ανοίξει ένα μαγαζί με νύχια στη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξω ένα ακόμη στην Αθήνα και θα αγοράσω ένα ακίνητο για εκμετάλλευση.