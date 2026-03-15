Μίνως Μάτσας: Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου

Ο καλύτερος πατέρας του κόσμου θεωρεί πως είναι ο Μίνως Μάτσας, καθώς, όπως δήλωσε, δίνει στα παιδιά του όλη του την αγάπη και είναι πάντα παρών στην καθημερινότητά τους για να τα στηρίζει.

Ο συνθέτης ανέφερε πως έχει πάρει τεράστια μαθήματα από τα παιδιά του, με το μεγαλύτερο από αυτά είναι η καταπολέμηση του εγωισμού. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 15 Μαρτίου, μίλησε επίσης για την ευτυχία στη ζωή του, ενώ σχολίασε και τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision.

Ο Μίνως Μάτσας, αρχικά, ανέφερε πως τα παιδιά του και η μουσική είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και έπειτα εξήγησε πως παρόλο που τα παιδιά του θα κρίνουν αν είναι καλός πατέρας, υποστηρίζει πως κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί: «Η μουσική έπαιζε τον πιο σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά μου και η μουσική μου, άρα μοιράζομαι τον πρώτο ρόλο στη ζωή μου. Η μουσική είναι το άπαν, αλλά η αγάπη για τα παιδάκια μου δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει αφαιρέσει την αγάπη μου για τη μουσική. Οπότε έχουν πάρει τον πρώτο ρόλο. Τους δίνω όλη μου την αγάπη, είμαι παρών στην καθημερινότητά τους, είμαι δίπλα τους, τα στηρίζω. Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω πάρει τεράστια μαθήματα από τα παιδιά μου, γιατί αν είσαι ανοιχτός για να μάθεις, είναι η απόλυτη πηγή γνώσης. Σου δίνεται μία ευκαιρία -εμένα μία δεύτερη ευκαιρία γιατί έχω και μία κόρη στο Λος Άντζελες- να πλουτίσεις. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από τα παιδιά μου είναι η καταπολέμηση του εγωισμού. Πια δεν μπορείς να είσαι όπως ήσουν πριν. Πρέπει να μειώνεις τον εγωισμό σου όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί ο εγωισμός είναι ένας κακός σύμβουλος».

Για τα μαθήματα που έχει πάρει μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή του, ο συνθέτης δήλωσε: «Είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία σε άλλους, γιατί ξέρεις όταν έχεις μέσα σου πράγματα απωθημένα και τα λοιπά, νομίζω δυσκολεύεις τη ζωή σου. Οπότε εγώ έχω απαλλαχθεί».

Όταν ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, δεν θέλησε να απαντήσει. Μιλώντας, όμως, για την περίοδο που διανύει, επισήμανε: «Είμαι ευτυχισμένος διότι μπορώ και κάνω μουσική».

Κλείνοντας, ο Μίνως Μάτσας σχολίασε το «Ferto» με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision: «Το τραγούδι μου φαίνεται χαριτωμένο. Είναι φρέσκο, δεν είναι καθόλου δήθεν, έχει μια αλήθεια και αυτό νομίζω έχει “πιάσει” τον κόσμο», ανέφερε.