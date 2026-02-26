MENOY

Μίνα Αρναούτη: Δεν προσπαθούμε να βγάλουμε ένοχο τον Παντελίδη, θέλουμε την αλήθεια, θα ήταν άδικο να κατηγορηθούμε εγώ και η Φρόσω

|
THESTIVAL TEAM

Για τη δίκη του άνδρα που κατηγορείται για ψευδορκία επειδή είχε καταθέσει πως ο ίδιος είχε βάλει τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου είχε καθίσει στη θέση του οδηγού τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, μίλησε το πρωί της Πέμπτης η Μίνα Αρναούτη.

«Μετά από 10 χρόνια είμαι πάλι εδώ και συνεχώς στα δικαστήρια για μια υπόθεση που ήταν ξεκάθαρο ποιος οδηγούσε. Δεν ήταν ότι εμφανίστηκε ένα μάρτυρας που κρίθηκε όψιμος αλλά υπήρξε και κάποιος άλλος που τον στήριξε και είναι και αυτός κατηγορούμενος. Δεν μας συνόδευσε κανείς έξω , κανείς δεν σήκωσε κανένα Παντελή από το έδαφος, κανείς δεν τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού και δεν ήταν στο τιμόνι η Φρόσω (σ.σ. Κυριάκου) όπως έδειξαν και οι εξετάσεις DNA» είπε στον ΑΝΤ1 η Μίνα Αρναούτη.

«Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος να εμφανιστεί κάποιος μετά από 5 χρόνια και να καταθέσει ένα τόσο τρανταχτό γεγονός όπως νομίζει. Μου κάνει εντύπωση, ψεύδεται και έχει κριθεί ήδη ως όψιμος μάρτυρας» συμπλήρωσε.

«Ο κόσμος ακόμα πιστεύει ότι ο Παντελής δεν ήταν οδηγός. Εγώ δεν έχω κανένα όφελος από αυτό, δεν έχω λόγο να καλύψω κανένα. Είναι άδικο να δέχομαι ύβρεις στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνω πέθανε ένας άνθρωπος αλλά δεν γίνεται και η δική μας ζωή να συνεχίζεται κάτω από τέτοιες σκιές. Δεν τον έχουμε κατηγορήσει τον Παντελή, δεν προσπαθούμε αν το βγάλουμε ένοχο. Να αποδειχθεί η αλήθεια θέλουμε. Θα ήταν άδικο να κατηγορούμαστε εγώ και η άλλη κοπέλα» κατέληξε η Μίνα Αρναούτη.

