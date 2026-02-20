Μιμή Ντενίση: Πέρασα κίνδυνο, με τη Μαριτίνα ήμασταν με αστυνομικούς για πολύ καιρό

Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy day» την Παρασκευή (20/02) και μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε να καθαρίσει το Πεδίον του Άρεως, περιγράφοντας πόσο κινδύνεψε για αυτό.

«Έχει γίνει καταπληκτικό. Δεν έβαλα λιθαράκι, έβαλα πέτρα μεγάλη, πέρασα κίνδυνο. Mια ομάδα αναρχικών είχε κάνει αφίσα με εμένα που έβαφα το Green Park, την οποία είχαν κολλήσει παντού στην Αθήνα και έλεγαν ότι θέλω το πάρκο για τις κυρίες με τα καροτσάκια και τα ζευγαράκια, ενώ είναι για τις μειονότητες.

Έτσι μπήκε εισαγγελέας. Ήμασταν με αστυνομικούς με την Μαριτίνα για πολύ καιρό. Δεν το μετανιώνω καθόλου, έφτιαξε όλη η περιοχή. Αυτή τη στιγμή το πάρκο είναι αριστούργημα, έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά ο περιφερειάρχης. Έχει φρούρηση, έχει ωραία λουλούδια, είναι μία μαγεία. Τώρα πια η γειτονιά έγινε και πάλι όμορφη. Για όποιο πράγμα πιστεύω, αγωνίζομαι, παλεύω και βάζω όλες μου τις δυνάμεις χωρίς φόβο», περιέγραψε η Μιμή Ντενίση.