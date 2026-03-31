Μίλτος Πασχαλίδης: Ψηφίζω ΚΚΕ αλλά με στεναχώρησε που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο

Καλεσμένος στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο ONE Channel ήταν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (30/3) ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός αναφέρθηκε την πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα, ενώ μοιράστηκε και τις αναμνήσεις του από τους γονείς του, που δεν είναι πια στη ζωή.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο στη Βουλή. Είμαι πιο χρήσιμος γράφοντας και λέγοντας τραγούδια. Τους τιμώ, τους αγαπώ αλλά δεν θέλω να είμαι σε ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι ψηφίζω ΚΚΕ. Άλλοτε το ψηφίζω ως βασική επιλογή και άλλοτε ως το μη χείρον βέλτιστον», παραδέχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο. Αν η αριστερά δεν συνδέεται με τον ουμανισμό και την ανθρωπιά δεν είναι χρήσιμη. Η Αριστερά πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό της ακόμα και αν βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε κάποια θέματα», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο εμείς και επίσης θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να είναι δωρεάν η υγεία, η παιδεία, το νερό. Μερικά πράγματα στοιχειώδη θα πρέπει να χαρίζονται στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είναι ταξικό πράγμα η υγεία και η παιδεία, δεν πρέπει το παιδί αυτού που έχει λεφτά να μαθαίνει άλλα γράμματα, το ίδιο και στην υγεία», υπογράμμισε αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης.

«Η μητέρα μου το 2017 έπαθε εγκεφαλικό, τη βούτηξα και την πήγα σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αλλιώς δεν θα γλύτωνε. Το ασθενοφόρο μας είπε ότι θα ερχόταν σε 5 ώρες», αποκάλυψε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο Μίλτος Πασχαλίδης περιέγραψε:

«Ήρθε ο πατέρας μου, που ήταν δεξιός, το απόγευμα 16 προς 17 Νοεμβρίου και είπε πάω στο φαρμακείο να πάρω γάζες ιώδιο ασπιρίνες να τα πάω στα παιδιά στο Πολυτεχνείο. “Ζητάνε βοήθεια, φάρμακα, θα πάω” είπε στη μητέρα μου που ήταν αριστερή. Εκείνη του είπε “έχεις παιδί κάτσε στα αυγά σου”. Ο μπαμπάς μου πήγε και η μάνα μου τον έκλαιγε. Έκανε όμως μια μαγκιά, έβαλε τη στολή του έφεδρου υπαξιωματικού που την είχε βγάλει χρόνια, κατέβηκε την Αλεξάνδρας, έστριψε αριστερά στην Πατησίων και δεν τον σταμάτησαν στα μπλόκα γιατί νόμισαν ότι ήταν του καθεστώτος. Πήγε τους έριξε τα φάρμακα και γύρισε κλαμένος».

«Ο πατέρας μου έβαζε τον ουμανισμό και τον ανθρωπισμό και ότι ήταν φαρμακοποιός δηλαδή εξουσιοδοτημένος για να σώζει ζωές πάνω από μια πιθανή ιδεολογία, δεν ήταν χουντικός αλλά δεξιός, καραμανλικός.

Ο πατέρας μου ήταν πιο ήπιων τόνων, η μάνα μου ήταν τσαούσα, ήταν τυπική Ελληνίδα μάνα, αν 1+1 έκανε 3 τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτοί ψήφιζαν η μια αριστερά και ο άλλος δεξιά αλλά ήταν πρόσχημα, ο πατέρας μου ήταν πιο αριστερός του εμείς, η μάνα μου ήταν πιο πολύ η οικογένειά μας», κατέληξε ο Μίλτος Πασχαλίδης.