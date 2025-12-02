MENOY

LIFESTYLE

Miley Cyrus: Αρραβωνιάστηκε με τον μουσικό Maxx Morando

THESTIVAL TEAM

Η Miley Cyrus αρραβωνιάστηκε με τον μουσικό Maxx Morando, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Την είδηση επιβεβαιώνει το περιοδικό People, επικαλούμενο σχετική πηγή. Οι φήμες για επικείμενο γάμο άναψαν όταν η pop star εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, φορώντας στο αριστερό της χέρι ένα νέο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Το People αναφέρει ότι η Cyrus «ανέδειξε το εντυπωσιακό κόσμημα» κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής της στο κόκκινο χαλί μαζί με τον Morando, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τον αρραβώνα. Το Deux Moi είχε ήδη αποκαλύψει ότι η τραγουδίστρια φορούσε το συγκεκριμένο δαχτυλίδι από τα μέσα Νοεμβρίου.

Η Francesca Consulting, εκπροσωπώντας τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Jacquie Aiche, επιβεβαίωσε στο People ότι η Aiche σχεδίασε το δαχτυλίδι των 14 καρατίων. Η τριπλά βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ο Morando, ντράμερ του alternative rock συγκροτήματος Liily, είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2021, με τη σχέση τους να γίνεται δημόσια τον Απρίλιο του 2022, όταν εθεάθησαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί στο West Hollywood.

