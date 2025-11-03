Μικ Τζάγκερ: Στην Ελλάδα ο τραγουδιστής – Έμεινε για τρεις ημέρες στα Χανιά

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά βρέθηκε για τρεις ημέρες ο Μικ Τζάγκερ. Ο θρύλος της ροκ επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές, αποδεικνύοντας το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό.

Τον 82χρονο frontman των Rolling Stones εντόπισε το zarpanews.gr στο Ενετικό Λιμάνι, λίγο πριν την αναχώρησή του από την πόλη, με τον ίδιο να μεταφέρει τις εντυπώσεις του από την Κρήτη, ενώ δέχτηκε και μία ερώτηση για τα Ελγίνεια Μάρμαρα.

Ο διάσημος τραγουδιστής δήλωσε ενθουσιασμένος από την Αρχαία Ελεύθερνα και τον λόφο Καστέλι, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, λέγοντας πως όλα του φάνηκαν «ιδιαίτερα ενδιαφέροντα» και ότι «φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη».

Όταν ρωτήθηκε για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει χιουμοριστικά λέγοντας: «They are still there» (Είναι ακόμα εκεί). Όταν στη συνέχεια, του ζητήθηκε να πάρει θέση σχετικά με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, απάντησε: «I have no opinion» (Δεν έχω άποψη).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη του Μικ Τζάγκερ. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο ροκ σταρ απόλαυσε μια ολοκληρωμένη ξενάγηση στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ενώ γευμάτισε σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.

Την Κυριακή ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας και το βράδυ απόλαυσε το δείπνο του σε εστιατόριο της παλιάς πόλης, διατηρώντας διακριτικό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του.