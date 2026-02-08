Μιχάλης Τσαουσόπουλος: Το πιο κατάλληλο τραγούδι είναι της Marseaux, του Ακύλα δεν είναι στα δικά μου γούστα

Συνέντευξη στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ” και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα παραχώρησε ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη Eurovision.

«Δεν μου αρέσει στις συνεντεύξεις να λέω τη γνώμη μου για άλλους ανθρώπους», είπε αρχικά ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Το παιχνίδι “Ναι ή Όχι” που παρουσίαζα στον ΑΝΤ1 ήταν τεράστια επιτυχία, ήταν μια ιδέα του Νίκου Μαστοράκη. Τελείωνε η Ρούλα με 40% και εμείς το ανεβάζαμε πιο ψηλά. Ο Νίκος Μαστοράκης ήταν δύσκολος και απαιτητικός συνεργάτης».

Για τη Eurovision, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος ανέφερε: «Με βάση την εμπειρία μου, το κατάλληλο τραγούδι είναι αυτό της Marseaux. Το τραγούδι του Ακύλα δεν είναι στα δικά μου γούστα και πρότυπα».