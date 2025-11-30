Μιχάλης Ρέππας: Με τον αδελφό μου δεν έχουμε συχνές επαφές, ούτε καν τηλεφωνικές

Ο Μιχάλης Ρέππας βρέθηκε καλεσμένος της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, την Κυριακή, στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής δημιουργός μίλησε από καρδιάς για τη σχέση που έχει με τον αδελφό του παίρνοντας αφορμή με τις σχέσεις που δεν διατήρησε με τις “Τρεις Χάριτες” μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία.

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Ρέππας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μ’ αυτές τις γυναίκες δεν διατηρήσαμε επαφή μετά από τις Τρεις Χάριτες. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, πολύ περίεργο. Όπως και με τον πραγματικό μου αδελφό δεν έχουμε πολύ συχνές, ούτε καν τηλεφωνικές, επαφές”.

“Δηλαδή με τον Παναγιώτη τηλεφωνιόμαστε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τον Δεκαπενταύγουστο και τον Νοέμβρη που είναι η δική μου γιορτή. Μόνο για ευχές, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αδελφός μου και ότι δεν έχω όλα ακριβώς τα αισθήματα που έχει ένας άνθρωπος για τον αδελφό του”.

“Το ίδιο ήταν και οι Τρεις Χάριτες. Και το όποιο πένθος, ας πούμε, που βίωσα, ήταν δυστυχώς αυτής της τάξεως. Πιο κοντά βέβαια έχω αισθανθεί πάντα με την Νένα (σ.σ. Μεντή), με εκείνη ήμουν πιο κοντά, ενώ η Άννα (σ.σ. Παναγιωτοπούλου) ήταν το φωτεινό αστέρι της καριέρας μου. Ήταν σαν τον πολικό αστέρα της καριέρας μου” πρόσθεσε, ακόμα, ο Μιχάλης Ρέππας στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.