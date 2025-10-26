Μιχάλης Ρέππας: Δεν θέλω να βλέπω τις Τρεις Χάριτες, στεναχωριέμαι που έχω γεράσει

Στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ” και την Ελένη Μουστάκη έδωσε συνέντευξη ο Μιχάλης Ρέππας. Ο γνωστός σεναριογράφος και σκηνοθέτης απάντησε για την πολιτική ορθότητα, την τηλεόραση, τα κανάλια, αλλά και τις Τρεις Χάριτες.

«Με τον Θανάση δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ την πολιτική ορθότητα όταν γράφουμε. Πάντα βέβαια είχαμε την έννοια να μην προσβάλλουμε άτομα ή ομάδες. Δεν ξέρω αν θέλει το γέλιο ο τηλεθεατής. Όταν κάναμε εμείς καριέρα στην κωμωδία, ήμασταν περιζήτητοι. Τώρα δεν νιώθω καμία μεγάλη ζήτηση από τα κανάλια.

Ο κόσμος επιβάλλει το τι θέλει να βλέπει, τα κανάλια κυνηγάνε τον θεατή. Στις διευθύνσεις των καναλιών είναι κάποιοι άνθρωποι πανικόβλητοι πάνω σε ηλεκτρικές καρέκλες με τεράστιο άγχος και πρέπει να παίρνουν αποφάσεις», είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας.

Ο Μιχάλης Ρέππας είπε στη συνέχεια: «Ότι είμαστε εγώ και ο Θανάσης σήμερα, το οφείλουμε στις Τρεις Χάριτες. Δεν θέλω να βλέπω τις Τρεις Χάριτες, στεναχωριέμαι που έχω γεράσει».