Μιχάλης Ρέππας: “Ακρότητες του τύπου να μην ακούγεται η λέξη χοντρός μου φαίνονται πολύ υπερβολικές”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον Μιχάλη Ρέππα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο καταξιωμένος σεναριογράφος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες παραστάσεις, ταινίες και αγαπημένα σίριαλ, στη διάρκεια των δηλώσεών του, που προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (25/10), ρωτήθηκε για το θέμα της πολιτικής ορθότητας και τόνισε ότι καλό είναι να μην πληγώνουμε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το να μην ακούγεται η λέξη «χοντρός», ενώ με ευκολία χρησιμοποιούμε το «λεπτός», είναι «ακρότητα».

Σε ερώτηση για το αν είμαστε υπερβολικοί πολλές φορές στο θέμα της πολιτικής ορθότητας, ο Μιχάλης Ρέππας απάντησε: «Καλό είναι να φροντίζουμε να μην πληγώνουμε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες!».

Στη συνέχεια, ο επιτυχημένος σεναριογράφος εξήγησε πως: «Από εκεί και πέρα, ακρότητες του τύπου να μην ακούγεται η λέξη χοντρός μου φαίνονται πάρα πολύ υπερβολικές. Όπως μπορούμε τόσο εύκολα να λέμε την λέξη λεπτός, πιστεύω ότι άλλο τόσο εύκολα λέμε και τη λέξη χοντρός».

Μιχάλης Ρέππας

