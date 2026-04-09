Μιχάλης Μαρκάτης: Στα 17 βρέθηκα στο Άγιον Όρος με τον Άγιο Παΐσιο

Ο Μιχάλης Μαρκάτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης (8/4) και μίλησε για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για τη συνάντησή του με τον Άγιο Παΐσιο σε νεαρή ηλικία.

«Η μητέρα μου μου έμαθε την εκκλησία από μικρό και τα λοιπά. Είμαι θετικά προσκείμενος σε αυτά. Δεν είμαι σε υψηλά επίπεδα θρησκευόμενος. Δεν θα χάσω και λειτουργία… θα πάω να ανάψω το κερί μου. Έχω μια επικοινωνία με τον Θεό… προσωπική», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε όταν συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος: «Ήμουν 17 χρονών. Δεν ήταν “ωχ, πάμε” ή “τι ωραία, πάμε”. Ήταν “πάμε να δούμε, γιατί όχι;”. Και βρέθηκα σε αυτό το σπίτι με τον Άγιο Παΐσιο, που ναι μεν δεν θυμάμαι τι είπαμε συγκεκριμένα, αλλά θυμάμαι ότι ένιωσα ένα δέος.

Μια μαγεία και κάτι παραπάνω, που με ακολουθούσε από τότε και έδεσε καλύτερα την πίστη μου μέσα μου. Μου κάθισαν πράγματα περισσότερο και απέκτησα μια πιο προσωπική επαφή με τον Θεό, με τον τρόπο που θέλω εγώ», περιέγραψε.

«Συζητήσαμε, καθίσαμε εκεί δεκαπέντε-είκοσι λεπτά. Πήρα την ευχή του, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Την ευλογία του. Ήμουν σε μια άγρια ηλικία, πήγα με επιφύλαξη και έπεσαν όλα. Παραδόθηκα», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Μαρκάτης.

