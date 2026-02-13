MENOY

LIFESTYLE

Μιχάλης Ιατρόπουλος για τον τράπερ γιο του: Είναι ανεξάρτητος, όσες φορές προσφέρθηκα να τον βοηθήσω έγινε έξαλλος

|
THESTIVAL TEAM

Χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του πορεύεται στην τραπ μουσική ο γιος του Μιχάλη Ιατρόπουλου, ο DAIMA. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι το παιδί του ποτέ δεν ζήτησε από τον πατέρα του να αξιοποιήσει τις γνωριμίες που έχει στον καλλιτεχνικό χώρο για να επωφεληθεί εκείνος.

Ήταν τέτοια η αντίθεση του Αλέξανδρου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, σε οποιαδήποτε βοήθεια που, όταν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, ο γιος του αντέδρασε έντονα.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον παιδί του, επισημαίνοντας πως ό,τι έχει καταφέρει οφείλεται στη δική του δουλειά και τις προσπάθειες που έχει κάνει.

Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός σημείωσε: «Aπό 14 ετών είναι στον δρόμο και ανεξάρτητος, οπότε ό,τι κατάφερε, το έκανε μόνος του χωρίς να μου ζητήσει καμία βοήθεια. Όσες φορές προσφέρθηκα να τον βοηθήσω έγινε έξαλλος. Έχει κατορθώσει να πάρει δύο πλατίνες, τους πρώτους έξι μήνες που εργάστηκε. Από 3-4 ετών, όταν τα παιδιά ζητούσαν παιχνίδια, αυτός ήθελε να γίνει αυτό και ζητούσε καπέλα και αυτά τα χαϊμαλιά που φοράνε. Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του, του αρέσει αυτό. Τώρα είναι 22,5».

Μιχάλης Ιατρόπουλος

