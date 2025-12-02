Μιχάλης Αεράκης: Όταν ένας άνθρωπος είναι δίκαιος και έχει την αλήθεια μέσα του, έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του

Ο Μιχάλης Αεράκης, γνωστός για τον ρόλο του ως καπετάν Μανώλης στη σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα του, την επιτυχία της σειράς στο κοινό και αποκάλυψε μικρά spoilers για τα επόμενα επεισόδια.

Ο Μανώλης Κρεολής, ο Καπετάν-Μανώλης, είναι ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης. Κατασκευάζει παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία για τους ψαράδες. Πράος, δίκαιος και σοφός, απολαμβάνει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του νησιού. Στην πορεία της σειράς, θα στηρίξει την εγγονή του, τη Λένα, κρατώντας κρυφό από όλους το μυστικό της.

«Λοιπόν, ο καπετάν Μανώλης, ο παππούς, πες το όπως θέλεις, έχει το στοιχείο της δικαιοσύνης. Είναι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Έχει καταλήξει, ξέρει μέσα από το χαρακτήρα του, τη δικαιοσύνη που έχει μέσα του, ότι το παιδί ανοίγει στη μάνα, σε αυτή που το γέννησε. Στην εγγόνα του. Βέβαια, γιατί βλέπει την εγγόνα του, ότι υποφέρει, δεν αδιαφορεί. Από την άλλη όμως είναι και η κόρη του, η οποία δεν μπόρεσε να φέρει ένα δικό της παιδί στον κόσμο. Εκεί τώρα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες αλλά είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη, αυτό που σου είπα, θα τον οδηγήσει στην κρίση και στην προσπάθειά του το παιδί να πάει στη μάνα» εξηγεί ο Μιχάλης Αεράκης.

Άρα το παιδί ανήκει στη βιολογική του μητέρα, τη Λένα κι όχι στην Ξένη που το πήρε για να το μεγαλώσει; «Δεν θα μεγαλώσει (πολύ το παιδί), γιατί κοίτα να δεις τώρα… Το Porto Leone διαδραματίζεται σε μία εποχή πολύ ζωντανή, στον Πειραιά, στην Τρούμπα… Δεν έχει δοθεί η ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τέλος ποιο είναι, το 1967 περίπου, που κλείνει η Τρούμπα, που κλείνει όλα (τα “σπίτια”)» υπογραμμίζει. «Εγώ θα ήθελα να υπήρχε και δεύτερη σεζόν, να πήγαινε μέχρι εκεί, μέχρι το κλείσιμο (της Τρούμπας), για να δούμε και την προοπτική των ηρώων, αυτές οι δύο οικογένειες, πού καταλήγουν, πώς καταλήγουν, το παιδί (πώς μεγαλώνει)».

Παράλληλα ο καπετάν Μανόλης θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη και του δικού του παρελθόντος. «Ο καπετάν Μανώλης έχει μία προσωπική ιστορία που αρχίζει και αχνοφαίνεται. Έξω και πέρα από την οικογένεια. Με μια κυρία που οι συνθήκες την ανάγκασαν να δουλεύει εκεί στο Πόρτο Λεόνε. Δεν είναι η γυναίκα που τον βοήθησε, η Ντόρα. Κάτι είχε συμβεί στο παρελθόν» αναφέρει ο Μ.Αεράκης.

Η σειρά, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει «ωραία πλοκή, γρήγορη πλοκή και σενάριο. Αλλά εγώ επιμένω πάντα ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, οι καλές ομάδες. Εάν δεν έχεις καλή ομάδα, δεν μπορείς να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Όπως εδώ, καλή ώρα. Αν δεν έχεις την ομάδα σου που να ομοχνοτιάζετε όλοι σας και να συμπληρώνει ο ένας ενδεχομένως τα κενά του άλλου, δεν γίνεται τίποτα».

Πότε θα αντιληφθεί ο Καπετάν Μανώλης ότι ο Γρηγόρης Βούλγαρης έχει δολοφονήσει τον γιο του Καπετανάκου; «Θα το μάθει. Σύντομα» απαντά. Και εκεί πώς θα αντιδράσει; «Θα υπερασπιστεί σίγουρα τον εγγονό του, αλλά και με κάποια ερωτηματικά, για την πράξη που έγινε…». Γιατί; «Το στοιχείο της δικαιοσύνης που έχει μέσα του, θα το δούμε και εκεί. Ο Καπετάν Μανώλης είναι, έτσι το βλέπω εγώ, σαν τον παπά Μιχάλη στον “Σασμό”, αλλά χωρίς τώρα να φοράει τα ράσα. Δηλαδή, είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος επειδή είναι ταλαιπωρημένος και χρόνια στα καράβια, έχει δει, έχει πλουτίσει το μυαλό του, δεν έμεινε στο νησί του, στη Σύρο, που εκεί έχουμε κάνει όλα τα γυρίσματα, τα δικά μου…» λέει ο Μιχάλης Αεράκης

Τι τον γοητεύει στον καπετάν Μανώλη; «Αυτό το οποίο με γοητεύει, γιατί είναι στοιχείο και του δικού μου χαρακτήρα, είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης, της αλήθειας. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι δίκαιος και έχει την αλήθεια μέσα του, έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του, δεν θα έχει κοντά ποδάρια και επειδή αυτά τα έχω ως άνθρωπος χαίρομαι πάρα πολύ. Τυχαίνει ρε παιδί μου, τι να σου πω, οι ρόλοι που παίζουν έχουνε άφθονα στοιχεία του εαυτού μου… Όχι, από τα ρούχα του δεν θα βγει ποτέ ο καπετάν Μανώλης».

Θα καταλάβει ο καπετάν Μανώλης ότι η κόρη του, η Γαλήνη, υποφέρει; «Το έχει καταλάβει πολύ καλά ότι δεν περνά καλά η κόρη του. Και επειδή της έχει δώσει το όνομα Γαλήνη (την υποδύεται η Κλέλια, η Ρένεση), ένα συμβολικό όνομα να έχει μια γαλήνη στη ζωή της. Δυστυχώς αυτή τη γαλήνη που ήθελε ο πατέρας της δεν τη βρίσκει, ούτε στον άντρα της, ούτε στο παιδί της. Το παιδί της προσπαθεί να το υπερασπιστεί όπως μπορεί, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της μάνας νομίζω. Έτσι υπερασπίζεσαι αυτό το οποίο έχεις. Και αργότερα μπορείς να του πεις ότι αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, αλλά εκείνη την ώρα που βλέπεις το παιδί σου να κινδυνεύει, μπαίνεις σαν ασπίδα. Είναι το παιδί μου. Τέλος».

Η σειρά γνωρίζει τηλεθέαση και στο νεανικό κοινό και «το διαπιστώνω εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μέσα από τα social media, τα μηνύματα και όλα αυτά. Βλέπουμε και ηλικίες από 18 και πάνω ας πούμε να παρακολουθούν» τη σειρά.