Μιχάλης Αεράκης για μακελειό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, αναφερόμενος στο φαινόμενο των βεντετών στην Κρήτη. Αφορμή για τις δηλώσεις του στάθηκε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια.

«Οι βεντέτες για μένα είναι γνώριμες, τις ζω από μικρό παιδί στα Ανώγεια. Αυτό τώρα είναι το κακό πρόσωπο της Κρήτης. Η αντρεία δεν είναι ούτε οι κούπες, ούτε τα πιστόλια, αλλά όταν κάνεις ένα λάθος, να ζητήσεις συγγνώμη», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

Ο Μιχάλης Αεράκης είπε στη συνέχεια: «Αυτά τα περιστατικά μόνο βαθιά λύπη μου προξενούν. Η αντίδραση της αστυνομίας σε τέτοια μέρη έπρεπε να είναι άμεση, τώρα είναι αργά! Το γεγονός αυτό δεν θα ξεχαστεί, θα υπάρχει.

Αν δεν γίνει σασμός όταν κλείσουν τα φώτα, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα. 17 χρόνια μπαινόβγαινα στις φυλακές με τις θεατρικές παραστάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς, το επόμενο δευτερόλεπτο απ’ όταν έκαναν ότι έκαναν, το μετάνιωσαν».

