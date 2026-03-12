Μιχάλης Αεράκης: Έχω απευθείας συνομιλία με τον Θεό, με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη

Ο Μιχάλης Αεράκης βρέθηκε καλεσμένος στο “Στούντιο 4”, το απόγευμα της Πέμπτης, όπου και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος ηθοποιός αναφέρθηκε στην βαθιά του πίστη και σύνδεση που νιώθει με τον Θεό, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εξετάζει την πρόθεση κάθε συνανθρώπου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Αεράκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένα δυο ευκαιρίες σου δίνονται στη ζωή και πρέπει να ‘σαι καλός άνθρωπος. Να δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλον, που σε πίκρανε ή σε ενόχλησε, να τον συγχωρέσεις. Να εξετάζεις δηλαδή την πρόθεση, αν ήθελε να το κάνει αυτό ή έγινε όπως έγινε”.

“Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, όχι. Το χω πει πολλές φορές και το ‘χω πει και δημοσίως, εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό. Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει “τι λέει ο μπιπ;”, δεν βαριέσαι. Όταν βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, θα ξανοίξω πάνω και τον βλέπω”, τόνισε.

“Έχω το σχήμα του προσώπου του και του λέω “ζορίζομαι, τι να κάνω;”. Μου κλείνει το μάτι και μου λέει “προχώρα, εδώ είμαι γω”. Έτσι και προχωρώ. Με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μιχάλης Αεράκης στη νέα τηλεοπτική του εξομολόγηση στην ΕΡΤ.