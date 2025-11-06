Μέλπω Ζαρόκωστα: Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει

Για την Μέλπω Ζαρόκωστα μίλησε ο γιος της στο “Buongiorno” με τη Φαίη Σκορδά και τον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα το πρωινό της Πέμπτης.

Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος αποκάλυψε στον αέρα του MEGA ότι η αγαπημένη ηθοποιός είναι καλύτερα στην υγεία της και επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Ειδικότερα, ο γιος της ηθοποιού σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μετά από την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Κουρασμένη είναι βέβαια η γυναίκα απ’ όλα αυτά σ’ αυτή την ηλικία, από τις νοσηλείες και από τις επεμβάσεις. Όμως, σιτίζεται πλέον κανονικά”.

“Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά τις περισσότερες ώρες”, συμπλήρωσε.

“Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα” κατέληξε στις δηλώσεις του ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

