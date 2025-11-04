MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη – Δημήτρης Φιντιρίκος: Έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

|
THESTIVAL TEAM

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος φαίνεται πως δεν είναι πλέον μαζί. Οι δύο τους έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram, επιβεβαιώνοντας με μια απλή κίνηση αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και μήνες.

Οι φήμες για χωρισμό είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, χωρίς καμία δημόσια τοποθέτηση από τις δύο πλευρές, όμως τώρα η διαδικτυακή αποστασιοποίηση έρχεται να κλείσει οριστικά το θέμα.

Ύστερα από περίπου έναν χρόνο σχέσης, το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι φαίνεται πως έριξε αυλαία αθόρυβα, επιλέγοντας να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Πηγή: zappit.gr

Δημήτρης Φιντιρίκος Μελίνα Νικολαΐδη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τουρκία: Νέο κάλεσμα Οτσαλάν για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία Άγκυρας – PKK

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Fraport: Εργασίες αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων σε οκτώ περιφερειακά αεροδρόμια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γκιλφόιλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Προς παραίτηση ο CEO των ΕΛΤΑ – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Δημογλίδου: Τρεις συλλήψεις για το μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με έναν νεκρό – Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες τρένου που έφυγε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Ακινητοποιήθηκε δύο φορές λόγω βλάβης, πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση