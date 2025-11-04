Μελίνα Νικολαΐδη – Δημήτρης Φιντιρίκος: Έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος φαίνεται πως δεν είναι πλέον μαζί. Οι δύο τους έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram, επιβεβαιώνοντας με μια απλή κίνηση αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και μήνες.

Οι φήμες για χωρισμό είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, χωρίς καμία δημόσια τοποθέτηση από τις δύο πλευρές, όμως τώρα η διαδικτυακή αποστασιοποίηση έρχεται να κλείσει οριστικά το θέμα.

Ύστερα από περίπου έναν χρόνο σχέσης, το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι φαίνεται πως έριξε αυλαία αθόρυβα, επιλέγοντας να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

