Μελίνα Ασλανίδου για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας: Ένιωσα περίεργα, δεν πέρασα εύκολα

Το νέο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music υπέγραψε η Μελίνα Ασλανίδου και το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day ήταν εκεί.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της αλλά και για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε και η οποία έβαλε προσωρινά στον “πάγο” τα σχέδιά της.

«Πέρασα μία περιπέτεια, τώρα είμαι μια χαρά. Δεν ήταν κάποιο μικρόβιο, ήταν κάτι σαν υπερκόπωση σε εισαγωγικά. Με τη σωστή καθοδήγηση του γιατρού πήγαν όλα καλά, έπρεπε να κάνω 15 μέρες αφωνία. Δεν πέρασα εύκολα, ένιωσα περίεργα αλλά ήμουν πολύ στρατιώτης, όπως πάντα», αφηγείται η Μελίνα Ασλανίδου.

«Έχω μάθει πλέον να ακούω το σώμα μου και τη φωνή μου περισσότερο. Το παραμικρό που μου ζητάνε να κάνω», παραδέχεται η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Σε σχετική ερώτηση του ρεπόρτερ, Αλέξανδρου Ρούτα, η Μελίνα Ασλανίδου απαντά:

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, στη μικρή Μελίνα θα έλεγα να προχωρήσει και να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες αλλά από αυτές έμαθα».