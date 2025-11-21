MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μελίνα Ασλανίδου: Έχω οδηγήσει έχοντας πιει ένα δυο ποτά και το έχω μετανιώσει, καλύτερα να με έπιαναν

|
THESTIVAL TEAM

Για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από επώνυμα πρόσωπα, όπως η Δήμητρα Ματσούκα, κλήθηκε να μιλήσει η Μελίνα Ασλανίδου στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα.

“Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν είναι θέμα δημόσιου προσώπου αλλά ανθρώπου γενικά. Είτε είναι δημόσιο είτε δεν είναι, το ίδιο και το αυτό είναι. Κάνει κακό στον εαυτό του άμα το κάνει αυτό” τόνισε, αρχικά, η Μελίνα Ασλανίδου.

“Θα πω στο παρελθόν ότι είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα δυο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου”.

“Συγνώμη κιόλας δηλαδή. Να με έπιαναν. Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Μελίνα Ασλανίδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.

Μελίνα Ασλανίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

“Σφύριξαν φάουλ εδώ!” – Η έντονη διαμαρτυρία του Σρέντερ για το ΠΑΟΚ-Μπράουνσβαϊγκ

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γερμανία: Ηγέτης της Αριστεράς προτείνει στους νέους να καπνίζουν μαριχουάνα πριν την παρουσίασή τους για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: Εμένα η κόρη μου σαπίζει και αυτοί οι ανίκανοι αστυνομικοί βγαίνουν και λένε για το καθήκον

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 21η Νοεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η Ουκρανία παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Χριστίνα Βραχάλη: Έπαθα κρίση πανικού στο δελτίο ειδήσεων, όταν ανακοίνωσα ότι πέθανε, δεν θα το ξεχάσω