Μελέτης Ηλίας για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά: Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα

THESTIVAL TEAM

Την περίοδο που έκανε χρήση ναρκωτικών και την προσωπική του εμπειρία με τις ουσίες περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας, τονίζοντας ότι, από ένα σημείο και μετά, ο χρήστης αδυνατεί να ελέγξει το πάθος του.

Ο ηθοποιός μίλησε στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Fipster στο YouTube, με τίτλο «Ακριβά ρούχα με άδειο πορτοφόλι», αναφέροντας σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ότι σταμάτησε τη χρήση στην ηλικία των 27 ετών. Όπως εξήγησε, συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την επιθυμία του και εκείνη ήταν η στιγμή που αποφάσισε να διακόψει οριστικά κάθε επαφή με τις ουσίες.

Μιλώντας για τη σχέση του με το αλκοόλ, ο Μελέτης Ηλίας ανέφερε ότι μέχρι σήμερα πίνει με μέτρο, εξηγώντας πως η στάση του αυτή επηρεάστηκε και από τον πατέρα του, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε «ένα θέμα με το αλκοόλ».

Πιο αναλυτικά, ο Μελέτης Ηλίας τόνισε: «Όποιος κάνει χρήση και νομίζει ότι το ελέγχει, δυστυχώς δεν το ελέγχει ή δεν θα το ελέγχει για πάντα και όταν πια δεν θα το ελέγχει θα είναι πια πολύ αργά. Αυτό είναι κάτι που το έχω δει σε εμένα και σε πολλούς ανθρώπους στον κοινωνικό μου περίγυρο. Θυμάμαι ότι ήμουν 27 στα 28 και από ποτέ είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω γιατί είχε και ο πατέρας μου ένα θέμα με το αλκοόλ. Προσπαθώ να το έχω από μία ασφαλή απόσταση. Αυτό που κατάλαβα, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το επόμενο βήμα ήταν να πας σε ένα κέντρο απεξάρτησης».

Μελέτης Ηλίας

