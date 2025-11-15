MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: “Αν δεν ήμουν εγώ στο Σόι, αυτός θα ήθελα να με αντικαταστήσει”

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Μελέτης Ηλίας. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την σαρωτική επιστροφή της σειράς “Το Σόι Σου” και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιος συνάδελφός του θα ήθελε να τον αντικαταστήσει, εάν ο ίδιος δεν ήταν στο καστ.

«Δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι», περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας.

«Ήμασταν όλοι… γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους», παραδέχθηκε για τον συνάδελφό του αμέσως μετά.

«Έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μελέτης Ηλίας.

Μελέτης Ηλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες πριν

Νέο επικίνδυνο Android malware υποκλέπτει PIN και αδειάζει λογαριασμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 11 ώρες πριν

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δίκη Βαλυράκη: “Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί, σκοτώθηκε με κάποια εντολή”, κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Δολοφονία στην Άνω Καμήλα Σερρών: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά 20χρονο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δένδιας από το Πεδίο Βολής και Ασκήσεων “Αετός” στον Έβρο: Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μπει πια στην νέα εποχή