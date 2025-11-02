Melania Trump: Ανέκδοτη φωτογραφία της στα 16 αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα της

Μια σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία της έφηβης Melania Trump χωρίς μακιγιάζ ήρθε στο φως, πιθανώς βάζοντας τέλος στη συζήτηση για το σε ποιον μοιάζει περισσότερο ο έφηβος γιος της, Barron: στη μητέρα του ή στον πατέρα του, Donald Trump.

Οι φωτογραφίες μοιράστηκαν από τον φωτογράφο Stane Jerko, ο οποίος ανακάλυψε τη μελλοντική Πρώτη Κυρία όταν ήταν ακόμη έφηβη, μιλώντας στο Today το 2017. Τα χαρακτηριστικά της σλοβένικης καταγωγής Melania φαίνονται πιο μαλακά, το πρόσωπό της πιο στρογγυλό και τα φρύδια πιο τονισμένα. Η Melania δεν έχει βαρύ μακιγιάζ, σε έντονη αντίθεση με την καλοδουλεμένη εικόνα που βλέπουμε συχνά στα συνέδρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή όταν περπατά στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου φορώντας εντυπωσιακά φορέματα, παπούτσια σχεδιαστών και έχει άψογα χτενισμένα μαλλιά και μακιγιάζ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σ’ αυτές τις πρώιμες φωτογραφίες βλέπουμε τη μεγάλη ομοιότητα μαμάς με γιο, καθώς ο Barron, ο οποίος φοιτά στο NYU, δείχνει ίδιος με τη μαμά του. Ο Barron, με τα σκούρα καστανά μαλλιά και τα παχιά φρύδια του, ξεχωρίζει σε αντίθεση με το ανοιχτόχρωμο χτένισμα του πατέρα του.

Η εντυπωσιακή σωματική του διάπλαση, την οποία αναγνωρίζει ακόμη και ο ίδιος ο Donald, θα μπορούσε να είχε ανοίξει δρόμο για καριέρα στον αθλητισμό, και αντιπαραβάλλεται έντονα με τη σωματοδομή του πατέρα του. Σε μια υψηλού προφίλ συγκέντρωση, οι καλεσμένοι περιέγραψαν τον Barron Trump με τρεις μόνο λέξεις, συνοψίζοντας τη σκέψη τους για εκείνον.

Ο πρώην πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικογένεια, ειδικά όσον αφορά στη εκπληκτική ομοιότητα του Barron με τη Melania. Σε μια ανοιχτή συνομιλία με την Palm Beach Post το 2006, ο Trump είχε δηλώσει: «Μοιάζει περισσότερο με τη Melania. Είναι σαν εκείνη στο ταμπεραμέντο. Πολύ ήρεμος».

Παράλληλα, η Melania Trump μοιράζεται τη συγκινητική εξήγηση για την επιλογή της να έχει μόνο ένα παιδί. Σε μια εμφάνισή της στην εκπομπή Fox and Friends, η Melania Trump αποκάλυψε ότι, παρ’ όλο που ο Donald Trump ήθελε να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, εκείνη ένιωθε απόλυτα ικανοποιημένη με τον μοναχογιό τους.

Η Melania μίλησε ανοιχτά για τις οικογενειακές της ευθύνες, δηλώνοντας: «Ξέρω πόσο απασχολημένος είναι, και εγώ είμαι υπεύθυνη για τα πάντα», μια στάση που επηρέασε την απόφασή της να μην επεκτείνει την οικογένειά τους, καθώς ο Trump είχε περιορισμένη συμμετοχή στην ανατροφή του παιδιού.

Πηγή: instyle.gr