Μεγακλής Βιντιάδης: Καλή παρουσιάστρια η Καραβάτου αλλά δακρύζει πολύ, ίσως της έχουν πει ότι δάκρυ πουλάει

Από “κόσκινο” πέρασε τα τηλεοπτικά πρόσωπα ο Μεγακλής Βιντιάδης, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα. Ο γνωστός τηλεσκηνοθέτης, που έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα των media, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την Κατερίνα Καραβάτου, τη Ρούλα Κορομηλά, την Ελένη Μενεγάκη αλλά και τον Κώστα Τσουρό.

«Η Ελένη Τσολάκη μου άρεσε πέρσι. Τώρα φέτος, έτσι όπως έχει φτιαχτεί η εκπομπή, έχουν βάλει κατά κάποιον τρόπο πιο ψηλά τον Πέτρο Κωστόπουλο και αυτό δεν το λένε αλλά φαίνεται, εκπέμπεται. Αυτό να τσεκάρουν πρώτα και μετά την αρχισυντάκτρια», σχολιάζει ο Μεγακλής Βιντιάδης.

«Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού δεν νομίζω ότι μπορεί να “περπατήσει”, γιατί ούτε ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Ίσως είναι και το concept τέτοιο, η εκπομπή, τα θέματα να μην είναι για αυτόν. Πάντα φταίνε κάποιοι, γι’ αυτό και φεύγουν από τις εκπομπές», απαντά για τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ και την εκπομπή του.

Γιώργος Παπαδάκης, Ελένη Μενεγάκη, Ρούλα Κορομηλά

«Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει δημιουργήσει ένα brand στον ΑΝΤ1, το “Καλημέρα Ελλάδα”. Είναι δύσκολο κάποιος να αντικαταστήσει την εκπομπή, λείπει ο παρουσιαστής. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει και ο τίτλος».

«Η Ελένη Μενεγάκη θα έπρεπε να έχει σταματήσει χρόνια την καθημερινή εκπομπή που είχε και να έκανε μία βραδινή εκπομπή. Μπορεί να τη δούμε σε ένα βραδινό. […] Η Ρούλα Κορομηλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει στην τηλεόραση σήμερα».

«Καλή η Καραβάτου αλλά δακρύζει πολύ»

«Η Κατερίνα Καραβάτου είναι καλή παρουσιάστρια αλλά λίγο υπερβάλλει, δακρύζει πολύ. Ίσως της έχουν πει ότι το δάκρυ φέρνει νούμερα και… πουλάει», σχολιάζει σε άλλο σημείο ο Μεγακλής Βιντιάδης, ενώ κατέκρινε τη στάση του ΣΚΑΪ στο πρόσφατο θέμα με το τρέιλερ του Survivor.

Πηγή: zappit.gr