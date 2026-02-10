Με δάκρυα στα μάτια οι αδερφές Ράντη για τη διπλή μαστεκτομή: Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να αντικρίσουμε την εικόνα μας

Για τη διπλή μαστεκτομή την οποία έκαναν την ίδια ημέρα μίλησαν η Αγάθη και η Βαλεντίνη Ράντη. Οι δύο αδερφές εξήγησαν πως έχουν το ίδιο DNA και θα μπορούσαν και οι δύο να βρεθούν αντιμέτωπες με τον καρκίνο, γι’ αυτό και πήραν την απόφαση αυτή. Παράλληλα, ανέφεραν όσα έζησαν πριν και μετά το χειρουργείο, δακρύζοντας, ενώ στο τέλος αποκάλυψαν και πώς μίλησαν στα παιδιά τους για το γεγονός αυτό.

Η Αγάθη Ράντη είπε αρχικά στο «Πρωινό»: «Βασικά βρέθηκε μια προκαρκινική κατάσταση. Κάναμε βιοψία. Το συζητήσαμε με τη γιατρό και είχαμε κάποιες επιλογές. Η επιλογή είναι να το παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες, το οποίο είναι αρκετά ψυχοφθόρο για μας, γιατί όταν υπάρχει αυτό, κάποια στιγμή θα εξελιχθεί».

Η Βαλεντίνη Ράντη στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μπορούσε σε 2-3 χρόνια να εξελιχθεί σε καρκίνο. Εμείς είμαστε μονοζυγωτικές, έχουμε το ίδιο DNA, είμαστε το ίδιο άρρωστες. Το ίδιο DNA. Κι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα σε μας. Κάνω κι εγώ σε δεύτερο χρόνο μία βιοψία, από τυχαίο σημείο στο στήθος, και βγαίνει και σε μένα ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε ήταν μονόδρομος η απόφαση».

Και συνέχισε: «Μπήκαμε στο χειρουργείο πεντέμιση ώρες η κάθε μία. Δέχτηκαν οι γιατροί να μας χειρουργήσουνε την ίδια μέρα. Αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επέλεξα εγώ πρώτα να μπει η Αγάθη για να σιγουρετώ ότι είναι καλά και μετά να μπω εγώ στο χειρουργείο. Πριν με ναρκώσουν τη συνάντησα».

Έπειτα, η Αγάθη με δάκρυα στα μάτια είπε: «Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω σ’ όλη μου τη ζωή. Συγγνώμη τώρα. Την είδα, η Βαλεντίνη χάιδευε το τζάμι γιατί δεν μπορούσα να την ακουμπήσω και μπήκα στο χειρουργείο. Ήτανε από τις πιο δύσκολες μέρες. Η παραμονή ήταν πολύ δύσκολη γιατί αφήσαμε τα παιδιά στο σπίτι. Ξεκίνησε το πρωί και τελειώσαμε το βράδυ».

«Η Αγάθη μπήκε 7μιση ώρα το πρωί στο χειρουργείο, βγήκε 2μιση ώρα. Εγώ μπήκα κάτω 3 παρά 20 και βγήκα 8 και τέταρτο το απόγευμα», πρόσθεσε η Βαλεντίνη.

Η Αγάθη συμπλήρωσε, επίσης δακρυσμένη: «Η μαμά μας ήταν έξω. Η μαμά μας είναι ο φύλακας άγγελός της ζωής μας, μας έχει μεγαλώσει μόνη της. Έχει δώσει τη ζωή της. Ήταν μια μέρα που είχε δυο παιδιά στο χειρουργείο. Ξέρεις τι είπε η μαμά μου; “Εγώ θα έχω τα φτερά μου από πάνω σας”. Και όταν μια μάνα έχει τα φτερά πάνω απ’ το παιδί δεν παθαίνουν τίποτα τα παιδιά».

«Είναι αισθητικός ακρωτηριασμός, μην κρυβόμαστε. Το στήθος σου το βλέπεις. Για τις γυναίκες, ειδικά θα το καταλάβουνε τώρα», εξήγησε η ίδια.

Η Αγάθη δήλωσε για τον πόνο που ένιωσε σε όλη τη διαδικασία: «Είχε ελεγχόμενο πόνο. Οι πρώτες δέκα μέρες είναι πολύ δύσκολες γιατί έχεις τις παροχετεύσεις, έχεις τα σωληνάκια… Σε βλέπει κάθε μέρα ο πλαστικός, είσαι σε στενή επικοινωνία μαζί του και με τη χειρουργό. Από εκεί και πέρα, μετά το δεκαήμερο που βγαίνουνε τα σωληνάκια, είναι λίγο πιο ελεγχόμενο. Στην αρχή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος σου».

Η Βαλεντίνη εξήγησε ακόμη: «Εμείς αφαιρέσαμε και λεμφαδένες φρουρών για να είμαστε καλυμμένες. Έχουμε αφιαρέσει και τη θηλή που θα γίνει σε ένα χρόνο με τατουάζ. Δέκα μέρες δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στον καθρέφτη. Εγώ δεν θα κρυφτώ, δεν μπορούσα να αντικρίσω την εικόνα μας. Μετά από δεκαπέντε μέρες άνοιξα τα μάτια μου. Κάθεσαι στον καθρέφτη και γνωρίζεις ξανά το νέο σου εαυτό. Συστήνεσαι ξανά με τον εαυτό σου. Δηλαδή λες, από δω και πέρα είναι η Βαλεντίνη και η Αγάθη προ χειρουργείου, και η Βαλεντίνη και η Αγάθη μετά χειρουργείου».

«Ήταν ένα μάθημα ζωής για εμάς αυτό. Αξιολογήσαμε πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους», τόνισε η Αγάθη, με τη Βαλεντίνη να αποκαλύπτει: «Εμείς φοβηθήκαμε, δεν θα πω ψέματα, ειδικά τις πρώτες δέκα μέρες κι εμείς κλαίγαμε. Δηλαδή δεν μ’ αρέσει που το λέω, αλλά κλαίγαμε πάρα πολύ, έχουμε κλάψει πάρα πολύ. Είχαμε δίπλα τη μαμά μας και το λέω και το υπερτονίζω, γιατί είναι και γυναίκα και μάνα. Είχε μία μέρα ολόκληρη τα παιδιά της στο χειρουργείο, βγήκαμε έξω, μία στιγμή δεν είπε η μαμά μου δεν θα πάει κάτι καλά. Έλεγε “πάντα θα πάνε όλα καλά”. Τα βράδια που κλαίγαμε στον καναπέ γιατί εκεί κοιμόμασταν, δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε, μας σήκωναν από τον αυχένα…».

Και στο τέλος η Βαλεντίνη Ράντη μίλησε για τον τρόπο που εξήγησαν στα παιδιά τους τι συνέβη, σημειώνοντας πως δεν έκρυψαν την αλήθεια, αλλά την ωραιόποίησαν: «Η κόρη μου με είδε να κάνω μπάνιο και μου είπε “Μαμά που είναι το σημείο που έπινα γάλα; Λείπει αυτό το σημείο” και της είπα ότι λείπει προς το παρόν. Και το κατάλαβε. Ο μικρός της Αγάθης που είναι πιο μικρός λέει ότι έχει γρατζουνιές».