Μαυρίκιος Μαυρικίου για τη συμμετοχή της Evangelia στη Eurovision: Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει

Τη συμμετοχή της Evangelia στον ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026 σχολίασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, εκφράζοντας τη λύπη του για εκείνη, καθώς όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι η τραγουδίστρια θα καταφέρει να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του Ημιτελικού στο πλαίσιο του «Eurovision – Sing For Greece» και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τους καλλιτέχνες που προκρίνονται στον ελληνικό τελικό, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε τηλεφωνικά στο «Real View» για τις συμμετοχές. Ο καλλιτέχνης στάθηκε στην Evangelia και στο τραγούδι «Parea», εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τόνισε, πως δεν ήθελε να παρεξηγηθεί το σχόλιο του, λέγοντας πως «λυπάται» την τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι αν και η Evangelia είχε ένα κομμάτι που θα μπορούσε να περάσει στην επόμενη φάση, δεν θεωρούσε ότι έχει τα στοιχεία εκείνα για να ξεχωρίσει και να εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.

Όπως είπε ο καλλιτέχνης: «Μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, εγώ την Ευαγγελία τη λυπάμαι. Θα σας πω τον λόγο και τι εννοώ. Θέλει παρά πολύ να πάει στη Eurovision. Πέρυσι ήρθε δεύτερη για δυο πόντους αν θυμάστε πίσω από την Κλαυδία. Νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει, γιατί το κομμάτι ενώ κάτι έχει, κάτι δεν έχει. Σου δίνει κάτι και στο παίρνει πίσω».

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, η περσινή συμμετοχή της Evangelia στον ελληνικό τελικό ήταν πιο ισχυρή: «Εγώ πιστεύω ότι περσινό ήταν πιο ικανό και δυνατό για να πάει στη Eurovision. Πάντως θα περάσει, θα περάσει σίγουρα η Ευαγγελία. Θα τη δούμε και στον τελικό».

