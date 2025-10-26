Ματθίλδη Μαγγίρα: Συμφωνούσα με την Μπέττυ που ήθελε να κάνει μόνο ψυχαγωγία και τη στηρίζω σε αυτό

Στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη μίλησε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την αδερφή της, Μπέττυ Μαγγίρα.

«Θα έβλεπα εμένα και τη Μπέττυ ξανά στη Eurovision. Αλλά δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ. Το θέμα είναι τι βλέπουν αυτοί που έχουν το “κατάστημα”», είπε αρχικά η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε στη συνέχεια: «Υπάρχει σχολή παρουσιαστών; Δεν υπάρχει! Άρα; Ποιος είναι παρουσιαστής;

Συμφωνούσα με την Μπέττυ ότι ήθελε να κάνει μόνο ψυχαγωγία στην τηλεόραση και μπράβο της που ήταν πιστή σε αυτό που ήθελε και πίστευε και δεν δέχτηκε να το κάνει (ενημέρωση). Τη στηρίζω σε αυτό».