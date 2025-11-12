MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ματίνα Παγώνη: Σαν γυναίκα με έχουν ζηλέψει πολύ στο παρελθόν – Στο μάτι πιστεύω πολύ

|
THESTIVAL TEAM

Η Ματίνα Παγώνη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day. «Όταν έγινα γιατρός φοβόμουν τις ασθένειες. Στην πορεία τις αποδέχεσαι. Δεν είμαι τυπική στα check up. Τα αποφεύγω. Έχω περάσει 2 πολύ δύσκολες καταστάσεις υγείας. Η πρώτη σε ηλικία 30 ετών. Φέρθηκα πολύ ψύχραιμα. Ήταν δύσκολη περίπτωση αλλά αντιμετωπίστηκε» περιέγραψε.

«Έχουν γράψει πολλά ψέματα για εμένα. Πρόσφατα διάβασα ότι ήμουν κατά των εμβολίων. Δεν απαντάω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να απαντήσω» τόνισε η Ματίνα Παγώνη.

Αναφορικά με τη ζήλια αλλά και τη σχέση της με τη θρησκεία, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε: «Σαν γυναίκα με έχουν ζηλέψει πολύ στο παρελθόν. Στο μάτι πιστεύω πολύ. Και η θρησκεία πιστεύει. Εγώ πιστεύω στη θρησκεία. Μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία αλλά πηγαίνω όποτε θέλω εγώ και ανάβω το κερί μου».

Τέλος, αποκάλυψε το πόσο πιεστική ήταν η περίοδος της πανδημίας για την ίδια: «Την ημέρα που ανακοινώθηκε το lockdown έβγαινα σε διαφορετική εκπομπή κάθε 10 λεπτά».

Ματίνα Παγώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 λεπτά πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του – Υπάρχει πια μία πορεία μη αναστρέψιμη για τη ΝΔ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ο Ανδρουλάκης στο συλλαλητήριο: Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αττική: Ήθελε να χωρίσουν και εκείνος την απειλούσε ότι θα της κάνει κακό – Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn σε βάρος ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιράν: Έρευνα των αρχών για τον θάνατο ενός νέου που αυτοπυρπολήθηκε όταν ο δήμος του έκανε έξωση από το μαγαζί του

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Η Ευρώπη να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 28 λεπτά πριν

Δημήτρης Κόκοτας: Η σύζυγός του διαψεύδει ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – “Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά”