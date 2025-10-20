Μάρτυρας σε τροχαίο με εγκατάλειψη σκύλου ο Σάββας Πούμπουρας – “Είχα δύο επιλογές…”

Με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σάββας Πούμπουρας περιέγραψε πώς έγινε μάρτυρας ενός τροχαίου με εγκατάλειψη, στο οποίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας σκύλος.

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε δημόσια έκκληση να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

“Χθες το απόγευμα στο ύψος της Ναυτικής βάσης στα Βριλήσσια, στην κάθοδο της λεωφόρου Πεντέλης, ένα αυτοκίνητο χτύπησε και παράτησε στην άσφαλτο ένα σκυλί. Η Πολιτική προστασία ήρθε γρήγορα, το σκυλί έχει τσιπ, αλλά το τσιπ δεν αντιστοιχεί σε ιδιοκτήτη.

Ελπίζω κάποιος να το ψάχνει κι αφήνω τη φωτογραφία εδώ μήπως και γνωρίζετε κάτι. Το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες που χτύπησαν το σκυλί έφυγε. Δεν ζητάω πληροφορίες γι’ αυτό, γιατί εγώ ήμουν από πίσω. Είχα δύο επιλογές ή να κυνηγήσω το αυτοκίνητο ή να σταματήσω για τον σκύλο, για να μην τον πατήσουν. Επέλεξα το δεύτερο.

Το πήγαμε σε κλινική, είναι σταθερή η κατάστασή του, αλλά άσχημα. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τον ιδιοκτήτη. Αν γνωρίζετε κάτι, στείλτε μου. Ευχαριστώ”, ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Σάββας Πούμπουρας.