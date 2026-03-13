Μάρκος Σεφερλής: Μου έχουν πει ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη ή αυτοκτονία, το λέω και σιγκινούμαι

Στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον κόσμο που παρακολουθεί τη δουλειά του στάθηκε ο Μάρκος Σεφερλής, υποστηρίζοντας πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που του έχουν εκμυστηρευτεί ότι τους έχει σώσει από την κατάθλιψη ή ακόμη και την αυτοκτονία.

Ο κωμικός αναφέρθηκε μάλιστα σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, όπου γνωστός τραγουδιστής, τον οποίο δεν κατονόμασε, του εξομολογήθηκε πως χάρη σε εκείνον ο γιος του κατάφερε να ξεπεράσει τη νευρική ανορεξία.

«Ο κόσμος με αγαπά γιατί έχει γελάσει μαζί μου πολύ. Μου έχουν πει άνθρωποι ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη ή αυτοκτονία. Ανατριχιάζω. Το λέω και σιγκινούμαι. Επώνυμος τραγουδιστής μου είπε ότι τον γιο του, ένα παλικαράκι δύο μέτρα, το έσωσα από νευρική ανορεξία. Μου είπε ότι “δεν ξέρω τι του είπες, αλλά από τότε άλλαξε η φιλοσοφία του”», είπε ο Μάρκος Σεφερλής που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Όσον αφορά στις παραστάσεις που δημιουργεί, διευκρίνισε πως προτεραιότητά του είναι να περάσει ένα μήνυμα στους θαυμαστές του. «Περνάω ένα μήνυμα, αλλά δεν το περνάω τύπου “είμαι μάγκας και μπράβο μου”. Είναι πράγματα που θέλουν να πουν και οι ίδιοι οι θεατές. Σε δύσκολες στιγμές θα πω το αστείο μου. Έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος, είναι στη φύση μου».

Για εκείνον, το να προσφέρει στον κόσμο γέλιο δεν είναι απλώς χρέος, αλλά τρόπος ζωής. «Δεν είναι χρέος να κάνω τον κόσμο να γελάει, είναι τρόπος ζωής πια. Όταν ήμουν 8 ετών πήγαινα φροντιστήριο για αγγλικά “εσύ θα γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις”, μου είχε πει μια δασκάλα. Ήταν η μόνη που το πέτυχε, γιατί ήμουν αριστούχος μαθητής και οι γονείς μου με προόριζαν για δικηγόρο ή γιατρό. Την είδα μετά από χρόνια και της το είπα», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε πως κανένας θεατής δεν έχει προσβληθεί από το περιεχόμενο των παραστάσεών του. Όπως σημείωσε: «Κανείς δεν έχει παρεξηγηθεί από το κοινό με τα πειράγματα που κάνω. Κάνω πλάκα με ένα ρούχο, ένα καπέλο που μπορεί να φοράει μία στη δεύτερη σειρά. Η διάθεσή μου δεν είναι να το χλευάσω, είναι αυτό που βλέπουν όλοι να το κάνω αστείο. Βλέπουν έναν άνθρωπο που αυτοσαρκάζεται, και για εμένα θα πω. Υπάρχει αυτή η διάθεση του παιχνιδιού».