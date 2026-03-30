Μαρινέλλα: Βίντεο από την τελευταία πρόβα της σπουδαίας ερμηνεύτριας πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο

Ήταν Σεπτέμβριος του 2024 όταν η Μαρινέλλα ετοιμαζόταν πυρετωδώς για τη συναυλία της στο Ηρώδειο και έκανε πρόβες, ώστε όλα να κυλήσουν όπως επιθυμούσε.

Στην τελευταία της, καταγράφεται σε βίντεο μπροστά από την ορχήστρα να ερμηνεύει το «Με πνίγει τούτη η σιωπή», που τραγούδησε για πρώτη φορά το 1970.

Με εκφραστικές κινήσεις έδειχνε να το απολαμβάνει. Χόρευε και τραγουδούσε υπό τους ήχους της μεγάλης επιτυχίας της.

Λίγες μέρες αργότερα, η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, με το κοινό να μένει έντρομο. Η τεράστια ερμηνεύτρια είχε πάθει εγκεφαλικό, με τις συνέπειες του οποίου έδινε μεγάλη μάχη, μέχρι που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (28/03).

Στην τελευταία πρόβα της πάντως, τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Η Μαρινέλλα, γεμάτη ενέργεια, έδειχνε πανέτοιμη για το ραντεβού με τους θαυμαστές της. Τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί και η ίδια ετοιμαζόταν να δώσει τον καλύτερο εαυτό της.

Η Ελευθερία Ντεκώ, που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο έγραψε στην ανάρτησή της: «Όχι, όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… πως μπορεί να φύγει; Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας! Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της – στο τραγούδι – αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!

Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό!

«Μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια» Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα», έγραψε η βραβευμένη καλλιτέχνιδα φωτισμού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: “Ισραηλινός ποδοσφαιριστής ανοίγει πυρ στο Λίβανο” αναφέρει το Al Jazeera, αντιδράσεις προς τη FIFA

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“RESET: Ζωή μετά την εμμηνόπαυση” – Ενημερωτική εκδήλωση σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Εικόνες αποκάλυψης στην Αυστραλία: Ο ουρανός “βάφτηκε” κόκκινος λόγω του κυκλώνα Narelle – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 13 ώρες πριν

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 29ο Φεστιβάλ Παιδείας και Νεολαίας με θέμα τη “Συμπερίληψη”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι για τη δίκη των Τεμπών: Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν