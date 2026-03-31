Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το “Σταλιά Σταλιά” που αρνήθηκε να ερμηνεύσει η Βουγιουκλάκη

Στην κάμερα του Happy Day μίλησε η Κατερίνα Ζαμπέτα. Η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Ζαμπέτα άνοιξε το σπίτι και την καρδιά της στον ρεπόρτερ του Alpha, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, όπου μοιράστηκε ιστορίες από το παρελθόν και τις αναμνήσεις της από τις συνεργασίες του με τη Μαρινέλλα.

«Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου και τώρα θα γίνει μία επανέκδοση με διαφορετική δομή και θα εκδοθεί κατά τον Νοέμβριο. Από αυτό το βιβλίο και με όλες μου τις αναμνήσεις, θα γίνει η ζωή του σειρά. Την αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου τη Μαρινέλλα και την είχε γνωρίσει τότε, είχανε δουλέψει μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη», αφηγείται η Κατερίνα Ζαμπέτα.

Μάλιστα, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι “Σταλιά-Σταλιά”.

«Όταν το ‘φτιαξε το τραγούδι, το πήγε να τ’ ακούσει η Βουγιουκλάκη, η οποία θα το ‘λεγε. «Έλα Αλικάκι μου», της λέει, «έχω ένα τραγουδάκι για σένανε». «Για να τ’ ακούσω», του λέει. Της το βάζει, πρώτο στίχο, δεύτερο στίχο… λέει, «Αυτό να πας να το δώσεις του Καζαντζίδη να το πει». Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση… Εγκεφαλικό!

Όμως, ήταν η Μαρινέλλα εκεί. Και πάει εδώ από πάνω του και του λέει: «Γιωργάκη, να το πω εγώ αυτό το τραγούδι;». Και ο πατέρας μου της λέει: «Θέλεις να το πεις, ρε Κίτσα; Πες το!». Το ‘χε πει με την πρώτη η Μαρινέλλα. Ήτανε πολύ ταλαντούχα. Να ‘ναι καλά εκεί που είναι».