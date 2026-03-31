MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το “Σταλιά Σταλιά” που αρνήθηκε να ερμηνεύσει η Βουγιουκλάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα του Happy Day μίλησε η Κατερίνα Ζαμπέτα. Η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Ζαμπέτα άνοιξε το σπίτι και την καρδιά της στον ρεπόρτερ του Alpha, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, όπου μοιράστηκε ιστορίες από το παρελθόν και τις αναμνήσεις της από τις συνεργασίες του με τη Μαρινέλλα.

«Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου και τώρα θα γίνει μία επανέκδοση με διαφορετική δομή και θα εκδοθεί κατά τον Νοέμβριο. Από αυτό το βιβλίο και με όλες μου τις αναμνήσεις, θα γίνει η ζωή του σειρά. Την αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου τη Μαρινέλλα και την είχε γνωρίσει τότε, είχανε δουλέψει μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη», αφηγείται η Κατερίνα Ζαμπέτα.

Μάλιστα, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι “Σταλιά-Σταλιά”.

«Όταν το ‘φτιαξε το τραγούδι, το πήγε να τ’ ακούσει η Βουγιουκλάκη, η οποία θα το ‘λεγε. «Έλα Αλικάκι μου», της λέει, «έχω ένα τραγουδάκι για σένανε». «Για να τ’ ακούσω», του λέει. Της το βάζει, πρώτο στίχο, δεύτερο στίχο… λέει, «Αυτό να πας να το δώσεις του Καζαντζίδη να το πει». Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση… Εγκεφαλικό!

Όμως, ήταν η Μαρινέλλα εκεί. Και πάει εδώ από πάνω του και του λέει: «Γιωργάκη, να το πω εγώ αυτό το τραγούδι;». Και ο πατέρας μου της λέει: «Θέλεις να το πεις, ρε Κίτσα; Πες το!». Το ‘χε πει με την πρώτη η Μαρινέλλα. Ήτανε πολύ ταλαντούχα. Να ‘ναι καλά εκεί που είναι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τσιάρας από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών και η μείωση του κόστους παραγωγής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Βασιλειάδης: “Να διαλυθούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για να ανασυσταθεί ο προοδευτικός χώρος”

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Κακοκαιρία Erminio: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στις περιοχές που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από τον Λοφίσκο – Μία νεκρή και ένας τραυματίας

ΖΩΔΙΑ 6 λεπτά πριν

Σπάνιο αστρολογικό φαινόμενο φέρνει ξαφνικές αλλαγές σε τέσσερα ζώδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του – Χειροπέδες στους γονείς