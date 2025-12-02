Μαρινέλλα: “Φεύγοντας από το Ηρώδειο μιλούσε κανονικά” περιγράφει η Μαίρη Αυγερινοπούλου

Για τη Μαρινέλλα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαίρη Αυγερινοπούλου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno.

«Κάθεσαι δίπλα στη Μαρινέλλα και μόνο πιο “πλούσιος” βγαίνεις», είπε αρχικά η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας όλο αυτό που περνάει με την υγεία της.

Από τις πρώτες τρεις νότες, κατάλαβα ότι δεν είναι καλά. Φεύγοντας η Μαρινέλλα από το Ηρώδειο, μιλούσε κανονικά».

«Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως» είχε πει ο Αντώνης Ρέμος σε παλαιότερη συνέντευξή του.