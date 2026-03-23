Μαρίνα Σάττι για την περιπέτεια με την υγεία της: Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά

Για τα σχέδιά της μίλησε η Μαρίνα Σάττι στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που τη συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ έκανε και το δικό της σχόλιο για τον Akyla και το «Ferto», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.

«Είχαμε πάει βόλτα για δουλειά. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα χορού και τραγουδιού… είμαστε στο στούντιο», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σάττι.

«Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Για τον Akyla και το “Ferto”, η ίδια σχολίασε: «Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να πάμε καλά».

Η είδηση ότι η Μαρίνα Σάττι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας – χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς συμβαίνει – έγινε γνωστή λίγες ημέρες πριν τα MadWalk 2025, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της. Στις αρχές Δεκεμβρίου η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι της.

Πλέον, φαίνεται πως έχει ξεπεράσει εκείνη τη φάση και επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά της, συνεχίζοντας τα σχέδιά της με ανανεωμένη διάθεση και δημιουργικότητα.

